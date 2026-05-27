Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων το πρώτο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων του 2026 στην Ελλάδα

Το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων, γνωστής πλέον ως mpox, για το 2026 στην Ελλάδα καταγράφηκε στα Ιωάννινα, προκαλώντας κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών της Ηπείρου.

Σύμφωνα με το epiruspost, πρόκειται για 45χρονο ημεδαπό, ο οποίος είχε εισαχθεί αρχικά σε κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και, μετά την εμφάνιση ύποπτων συμπτωμάτων, υποβλήθηκε σε εξειδικευμένες εξετάσεις που επιβεβαίωσαν τη νόσο. Άμεσα ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα, ενώ ο ασθενής μεταφέρθηκε στη Μονάδα Λοιμωδών του νοσοκομείου, όπου νοσηλεύεται σε απομόνωση.

Παράλληλα, ενημερώθηκε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας για την ιχνηλάτηση των επαφών του ασθενούς, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται καλή και δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του.

Η νόσος mpox είχε προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία κατά την περίοδο 2022–2023, όταν το ηπιότερο στέλεχος clade 2 εξαπλώθηκε εκτός Αφρικής. Μέχρι το τέλος του 2025 είχαν καταγραφεί στην Ελλάδα 160 κρούσματα και περισσότερα από 25.400 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Πηγή: skai.gr

