Μια τεράστια φωτιά έχει ξεσπάσει σε ένα σούπερ μάρκετ στον εβραϊκό οικισμό Γκόλντερς Γκριν, με 100 πυροσβέστες να αντιμετωπίζουν τη φλόγες.

Πυροσβεστικά συνεργεία ανταποκρίνονται στο περιστατικό στο βορειοδυτικό Λονδίνο, το οποίο πιστεύεται ότι εντοπίζεται στο πίσω μέρος του μεγάλου παντοπωλείου Kosher Kingdom.

Περίπου 100 πυροσβέστες και 15 οχήματα έχουν κληθεί για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, με τα αίτια της να παραμένουν προς το παρόν άγνωστα.

A major kosher store in the Golders Green neighborhood of London is on fire. Arson is suspected on antisemitic grounds. Large fire and rescue crews are on scene. pic.twitter.com/TNpstaWS7w — Open Source Intel (@Osint613) May 27, 2026

Fire at @KosherKingdom in Golders Green London pic.twitter.com/SxsVVTRPlH — Maga New York (@Maganewy) May 27, 2026

Καπνός φαίνεται να υψώνεται στον αέρα, ενώ ένα μεγάλο μέρος της στέγης του κτιρίου έχει παραδοθεί στις φλόγες.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου (LFB) ανακοίνωσε ότι έλαβε 56 κλήσεις, με την πρώτη να καταγράφεται στις 6:47 π.μ. την Τετάρτη.

Οι κάτοικοι της περιοχής προειδοποιούνται να κρατήσουν τις πόρτες και τα παράθυρά τους κλειστά και να αποφεύγουν την περιοχή.

Η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε από την αποθήκη που είναι προσαρτημένη στο σούπερ μάρκετ. Βίντεο από το σημείο φαίνεται να δείχνει το προσωπικό και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να σπεύδουν να απομακρύνουν φιάλες υγραερίου μακριά από το σούπερ μάρκετ, ενώ οι πυροσβέστες φώναζαν στους περαστικούς: «Βγείτε έξω τώρα».

Ο εβραϊκός οικισμός στον οποίο ξέσπασε η φωτιά έχει αντιμετωπίσει ένα μπαράζ αντισημιτικών επιθέσεων και εμπρησμών τους τελευταίους μήνες, με τις αρχές να εξετάζουν και την εμπλοκή του Ιράν.

Είχε σημειωθεί και στο παρελθόν πυρκαγιά στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις το 2008, η οποία ανάγκασε το Kosher Kingdom να παραμείνει κλειστό για μήνες λόγω των ζημιών.

Πηγή: skai.gr

