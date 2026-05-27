Σήμερα, Τετάρτη 27 Μαΐου στις 15.00, για 3η μέρα, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» παραμένει στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων, της Κοζάνης και της Καρδίτσας. Οι πληγές από τη φονική κακοκαιρία Ντάνιελ, ένας αξιαγάπητος σκυλάκος και μια δυναμική γυναίκα βρίσκονται, μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο της σημερινής εκπομπής. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Η Καρδίτσα συνεχίζει να βιώνει τις συνέπειες της φονικής κακοκαιρίας Ντάνιελ. Οι πλημμύρες άφησαν πίσω τους τεράστιες καταστροφές, με σπίτια να καταρρέουν από την πίεση των νερών και της λάσπης, ενώ δεκάδες άλλα χαρακτηρίστηκαν “κόκκινα” και κρίθηκαν ακατάλληλα για κατοίκηση, οδηγώντας τα προς κατεδάφιση. Κάτοικοι, που μέσα σε λίγες ώρες έχασαν τις περιουσίες και τις αναμνήσεις μιας ζωής, προσπαθούν τώρα να διαχειριστούν την επόμενη ημέρα. Οι εικόνες από την περιοχή αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, αλλά και την αγωνία για το πώς θα ξαναχτιστεί η ζωή από την αρχή.

Μαθαίνουμε τη συγκινητική ιστορία διάσωσης του Ασπρούλη, του λευκού τετράποδου, ο οποίος πέρασε μία απίστευτη περιπέτεια μέσα στα χιόνια για 9 ολόκληρες μέρες. Χάρη στην εθελοντική δράση μιας ομάδας ορειβατών επέστρεψε με ασφάλεια στο σπίτι του στο Χαλίκι Ασπροποτάμου κοντά στο Μέτσοβο, δίπλα στον κηδεμόνα του, έναν από τους τρεις κατοίκους του όμορφου χωριού.

Κάθε νύχτα στους δρόμους των Ιωαννίνων υπάρχει μια γυναίκα, γεμάτη δύναμη και θέληση, η οποία κρατά το τιμόνι ενός απορριμματοφόρου. Η Βασιλική Ζαραβέλα μας μιλά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε τα χρόνια που τραβούσε τους κάδους ως συνοδός στα απορριμματοφόρα, την αμφισβήτηση που δέχτηκε από συναδέλφους στην αρχή, τις προσβολές πολλές φορές από οδηγούς ΙΧ, αλλά επισημαίνει και κάτι… «δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορεί να καταφέρει μια γυναίκα».

