Τζέσε Γουίλιαμς: Ο σταρ του «Grey’s Anatomy» θα γίνει πατέρας για 3η φορά

Ο Τζέσε Γουίλιαμς ετοιμάζεται να γίνει πατέρας για τρίτη φορά. Ο 44χρονος ηθοποιός, που έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τον ρόλο του στο «Grey’s Anatomy», περιμένει το πρώτο του παιδί με τη σύντροφό του, Αλεχάντρα Ονιέβα (Alejandra Onieva).

Η 33χρονη ηθοποιός επιβεβαίωσε την εγκυμοσύνη της μέσα από αναρτήσεις στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου μοιράστηκε φωτογραφίες στις οποίες φαίνεται η φουσκωμένη της κοιλιά.

Ο ηθοποιός είναι ήδη πατέρας δύο παιδιών, της 11χρονης Σέιντι και του 10χρονου Μασέο, τα οποία έχει αποκτήσει με την πρώην σύζυγό του, Άριν Ντρέικ-Λι. Οι δυο τους κατέθεσαν αίτηση διαζυγίου το 2017 και ακολούθησε μια δύσκολη δικαστική διαμάχη, η οποία κατέληξε σε κοινή επιμέλεια.

Ο Τζέσε Γουίλιαμς είχε μιλήσει στο παρελθόν για το πόσο απαιτητικό είναι να συνδυάζει την πατρότητα με τα επαγγελματικά του γυρίσματα. Τον Σεπτέμβριο, αναφερόμενος στη σειρά «Hotel Costiera», στα γυρίσματα της οποίας γνώρισε την Αλεχάντρα Ονιέβα, είχε εξηγήσει ότι η απόσταση από τα παιδιά του τον δυσκόλευε ιδιαίτερα, καθώς βρισκόταν στην Ιταλία και ξυπνούσε μέσα στη νύχτα για να τους τηλεφωνήσει λόγω της διαφοράς ώρας.

Ο ίδιος είχε περιγράψει την πατρότητα ως μια εμπειρία που δύσκολα μπαίνει σε λέξεις, λέγοντας μετά τη γέννηση της κόρης του ότι κάθε μέρα ήταν μια νέα ανακάλυψη, έστω κι αν ο ύπνος είχε γίνει πλέον πολυτέλεια.

Πηγή: skai.gr

