Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Άνοδος στο ξεκίνημα των συναλλαγών

Άνοδο καταγράφουν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με την προσοχή των επενδυτών να παραμένει στραμμένη στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει άνοδο 0,2% στις 629,44 μονάδες.

Οι μετοχές των αυτοκινητοβιομηχανιών και των εξαρτημάτων αυτοκινήτων καταγράφουν τα μεγαλύτερα κέρδη, σημειώνοντας άνοδο 1,5%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

