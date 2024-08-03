Ισραήλ: Ο Ερντογάν καταστρέφει την Τουρκία του Ατατούρκ

Χθες ο Ισραέλ Κατζ, υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ επιτέθηκε προσωπικά στον Τούρκο Πρόεδρο με ασυνήθιστο μένος. Σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι ο Ερντογάν έχει μετατρέψει την Τουρκία σε δικτατορία μόνο και μόνο για να υποστηρίξει τους δολοφόνους και τους βιαστές της Χαμάς ενάντια στη στάση ολόκληρου του ελεύθερου κόσμου. Μπλοκάρει το Instagram, το οποίο έχει 57 εκατομμύρια χρήστες στην Τουρκία, διακόπτει τις αθλητικές μεταδόσεις επειδή ένας Ισραηλινός αθλητής νίκησε έναν Τούρκο αθλητή, απειλεί να εισβάλει σε μια δημοκρατική χώρα με την οποία η Τουρκία δεν βρίσκεται σε στρατιωτική σύγκρουση και προκαλεί ετήσια απώλεια 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων στους Τούρκους εξαγωγείς διακόπτοντας τις εμπορικές σχέσεις. Ο Ερντογάν καταστρέφει ένα τουρκικό κράτος με επιστημονικές, πολιτιστικές, τεχνολογικές και οικονομικές δυνατότητες και εξαλείφει την κληρονομιά του Ατατούρκ, ο οποίος έχτισε μια προοδευτική και ευημερούσα Τουρκία. Ας ελπίσουμε ότι θα έλθουν οι μέρες που όλα θα πάνε καλά.

Έντονες αντιδράσεις από πολίτες και πολιτικό κόσμο

Η ανάρτηση του Ισραηλινού ΥπΕξ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις ανάμεσα σε τούρκους χρήστες του Χ αλλά και άμεση συσπείρωση των στενών συνεργατών του τούρκου προέδρου. Δημιουργήθηκε το #WeStandWithErdogan το οποίο άρχισε να γεμίζει με αναρτήσεις στενών συνεργατών του Προέδρου για να επιβεβαιώσουν την αφοσίωσή τους. «Στεκόμαστε δίπλα στον Ερντογάν έγραψε ο Τούρκος υπ. Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.



«Δεν θα επιτρέψουμε προσπάθειες δυσφήμισης της αγάπης του αξιότιμου προέδρου μας Ερντογάν για το έθνος και της τεράστιας συμβολής του στην ανάπτυξη της χώρας μας. Στεκόμαστε δίπλα στον πρόεδρό μας, τον ηγέτη του έθνους μας και τον φάρο ελπίδας για όλους τους καταπιεσμένους. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για μια ισχυρή και ευημερούσα Tουρκία υπό την ηγεσία του». Οι κατηγορίες του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών προκάλεσαν επίσης την σφοδρή αντίδραση του Δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος σε σημερινές δηλώσεις του και απευθυνόμενος προς τον Ισραέλ Κατζ είπε: «Σας επιστρέφω ολόκληρη αυτή τη δήλωσή σας που προσβάλλει τη σημαία και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Τουρκίας. Δεν πρόκειται να μάθουμε δημοκρατία και νόμους από αυτούς που έχουν στα χέρια τους το αίμα δεκάδων χιλιάδων παιδιών. Ναι, όλα θα πάνε υπέροχα. Όταν η Παλαιστίνη θα είναι ελεύθερη».

