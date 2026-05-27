Η Πολωνία θέλει τις στενότερες δυνατές διπλωματικές σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο, επικεντρωμένες στην άμυνα εναντίον της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα ο πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ πριν αναχωρήσει για το Λονδίνο.

Η Βρετανία θα υπογράψει σήμερα με την Πολωνία μια νέα συνθήκη άμυνας και ασφάλειας για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας τους ενόψει αυξανόμενων απειλών σε όλη την Ευρώπη, ανακοίνωσε η κυβέρνηση, έπειτα από παρόμοιες συμφωνίες με τη Γαλλία και τη Γερμανία.

Ενώ η Βρετανία και η Πολωνία είναι ήδη στενοί σύμμαχοι, ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανέφερε σε χθεσινή δήλωσή του πως «οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει τώρα η Ευρώπη απαιτούν μια ακόμα ισχυρότερη σύμπραξη».

Η ήπειρος δέχεται πίεση από την κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνά της. Αμφότερες οι χώρες είναι επίσης σημαντικοί σύμμαχοι της Ουκρανίας στον πόλεμό της με τη Ρωσία.

«Οι δύο πλευρές τονίζουν ότι η Ρωσία αποτελεί στρατηγική απειλή, η οποία είναι επίσης μακροπρόθεσμη, για την Πολωνία, για τη Μεγάλη Βρετανία, για το ΝΑΤΟ, και ως εκ τούτου η συνεργασία μας θα πρέπει να είναι επικεντρωμένη στη διασφάλιση της ασφάλειας της Πολωνίας και άλλων χωρών εναντίον της ρωσικής απειλής», δήλωσε σήμερα ο Τουσκ στους δημοσιογράφους.

Ο Τουσκ είχε πει νωρίτερα ότι πέραν της άμυνας, σημαντικό τμήμα της συνθήκης επικεντρώνει στην κυβερνοασφάλεια. Η Πολωνία λέει πως ο ρόλος της ως κόμβου για στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία την έχει καταστήσει στόχο κατασκοπείας, κυβερνοεπιθέσεων και παραπληροφόρησης εκ μέρους της Ρωσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

