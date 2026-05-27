Με βίντεο που ανάρτησε στο Χ απάντησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, μετά τη μήνυση που κατέθεσε ο τελευταίος σε βάρος του, με αφορμή δηλώσεις του υπουργού για ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο που μισθώνεται από το Δημόσιο.

Ο κ. Γεωργιάδης, ανακοινώνοντας ότι θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του, προανήγγειλε παράλληλα ότι θα καταθέσει αγωγή κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ «για ηθική βλάβη για όλο αυτό που κάνατε σήμερα».

Σήμερα έμαθα ότι μου κατέθεσε μήνυση ο Πρόεδρος του @pasok @androulakisnick για συκοφαντική δυσφήμιση ως προς την κριτική που του άσκησα για την ενοικίαση του ακίνητου του στο Κτηματολόγιο. Στο βίντεο που ακολουθεί η απάντησή μου….κύριε Ανδρουλάκη μαζί μου μπλέξατε… pic.twitter.com/c8c5hhZXR5 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 27, 2026

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας σημείωσε ότι θεωρεί αδιανόητο να υπάρξει δικαστική απόφαση που θα καταδικάσει πολιτικό για πολιτική κριτική προς άλλον πολιτικό. «Μου είναι αδύνατον να πιστέψω ότι θα υπάρξει δικαστήριο που θα καταδικάσει πολιτικό για πολιτική κριτική σε πολιτικό. Και θα πρέπει επιτέλους να μάθετε ότι εφόσον θέλετε να με κατηγορείτε, ότι εφόσον θέλετε να κατηγορείτε όλο τον κόσμο θα πρέπει να είστε ανεκτικός και στις κατηγορίες και στην κριτική προς εσάς» ανέφερε, απευθυνόμενος στον κ. Ανδρουλάκη.

Σε πιο αιχμηρό τόνο πρόσθεσε:

«Δεν είστε ο αλάθητος, αφήστε το στυλ του μονίμως θυμωμένου και αν νομίζετε ότι εμένα με φοβίζετε με τη μήνυση, αγαπητέ πρόεδρε του ΠΑΣΟΚ κάνετε πολύ μεγάλο λάθος».

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε επίσης ότι η στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης ακολουθεί, όπως είπε, πρακτικές που παρατηρούνται σε μικρότερα κόμματα, σημειώνοντας: «Κάνετε με τη σειρά τα βήματα όλων των μικρών κομμάτων: Αμφισβητείτε τις δημοσκοπήσεις, καταθέτετε μηνύσεις στους πολιτικούς αντιπάλους, δεν μιλάτε με κανένα και είστε ο υπεύθυνος για το μεγάλο πολιτικό κενό που επέτρεψε ακόμα και τη δημιουργία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα».

Κλείνοντας, ανέφερε ότι η υπόθεση θα συνεχιστεί πλέον στη δικαιοσύνη, τονίζοντας: «Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στα δικαστήρια γιατί η πολιτική κριτική στη χώρα ου γέννησε τη Δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί».

Σήμερα το πρωί δικηγόροι του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη κατέθεσαν μήνυση ενώπιον του εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών κατά του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη «για τις πράξεις της συκοφαντικής δυσφήμησης και της εξύβρισης, αναφορικά με σειρά δημόσιων τοποθετήσεων, αναρτήσεων και δηλώσεών του, μέσω των οποίων προχώρησε επανειλημμένα στη διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του».

Σύμφωνα με ενημέρωση από τη Χαριλάου Τρικούπη, «η σημερινή κίνηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ δεν αφορά μια προσωπική αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών προσώπων. Αφορά τη συνειδητή διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών από υπουργό της κυβέρνησης με στόχο τη σπίλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και την κατασκευή μιας τεχνητής εικόνας "σκανδάλου" εκεί όπου δεν υπάρχει τίποτα παράνομο, τίποτα κρυφό και τίποτα επιλήψιμο».

Επιπλέον, αναφέρεται πως ο υπουργός Υγείας προχώρησε επανειλημμένα στη διασπορά ψευδών ισχυρισμών ότι δήθεν υπήρξε «φωτογραφικός» διαγωνισμός, σχετικά με την ενοικίαση από το Κτηματολόγιο Α.Ε ακίνητου ιδιοκτησίας της οικογένειας του προέδρου του ΠΑΣΟΚ το οποίο επελέγη λόγω πολιτικής εύνοιας, καθώς επίσης και για το ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης εισέπραξε υπέρογκα ενοίκια 1,2 έως 1,5 εκατομμύριο ευρώ από το Δημόσιο και ότι τα χρήματα από τη μίσθωση βρίσκονται σε λογαριασμούς στο εξωτερικό. «Μάλιστα, χρησιμοποίησε ακόμη και τη φράση ότι οι φορολογούμενοι 'ανακαίνισαν ένα χρέπι με χρήματα του ελληνικού λαού'» σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

Πηγή: skai.gr

