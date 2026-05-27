Ασθενείς ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης, εν μέσω ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.

Η αγορά έχει συμπληρώσει πέντε ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 6,17%.

O Γενικός Δείκτης στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.353,25 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,24%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 30,35 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,25%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,21%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Jumbo (+1,77%), της Aegean Airlines (+1,15%), της Motor Oil (+0,78%) και της Lamda Development (+0,84%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-0,69%), της Σαράντης (-0,51%) και της Viohalco (-0,50%).

Ανοδικά κινούνται 55 μετοχές, 34 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+8,82%) και Λανακάμ(κ) (+4,20%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ιντερτέκ (-2,91%) και Mevaco (-2,80%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

