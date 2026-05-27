Μικρή χαρακτηρίζει την πιθανότητα αναζωπύρωσης του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, προειδοποιώντας ωστόσο ότι το Ιράν είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επίθεση.

«Η πιθανότητα πολέμου είναι μικρή λόγω της αδυναμίας του εχθρού. Οι ένοπλες δυνάμεις παραμονεύουν με γεμάτους γεμιστήρες», φέρεται να δήλωσε ο Μοχαμάντ Ακμπαρζαντέχ, αναπληρωτής πολιτικός επικεφαλής του Ναυτικού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι θα μετατρέψουμε την περιοχή από το Τσαμπαχάρ έως το Μαχσάχρ σε νεκροταφείο για τους επιτιθέμενους», πρόσθεσε, κατονομάζοντας τοποθεσίες στα δύο άκρα της εκτεταμένης νότιας ακτογραμμής του Ιράν.

Η Τεχεράνη έχει εντείνει τη ρητορική της μετά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν, εν μέσω των εντατικών διπλωματικών προσπαθειών για την επίτευξη συμφωνίας, εγείροντας φόβους για ενδεχόμενη κατάρρευση της εύθραυστης εκεχειρίας.

Πηγή: skai.gr

