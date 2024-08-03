Βρετανία και ΗΠΑ κάλεσαν και πάλι σήμερα τους πολίτες των χωρών τους να εγκαταλείψουν τον Λίβανο, εν μέσω εντεινόμενων φόβων για ξέσπασμα πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της λιβανέζικης οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βηρυτό προέτρεψε τους Αμερικανούς πολίτες να φύγουν «με οποιοδήποτε αεροπορικό εισιτήριο είναι διαθέσιμο». Μολονότι έχουν ακυρωθεί ή αναβληθεί πολλές πτήσεις από και προς την πρωτεύουσα, «υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές» ανέφερε η πρεσβεία στην ανακοίνωσή της. «Ενθαρρύνουμε όσους επιθυμούν να φύγουν από τον Λίβανο να κλείσουν οποιοδήποτε εισιτήριο είναι διαθέσιμο, ακόμη και αν η πτήση δεν αναχωρεί αμέσως ή δεν ακολουθεί το δρομολόγιο της επιλογής τους», πρόσθεσε.

Στη δική του ανακοίνωση, ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας κάλεσε επίσης τους Βρετανούς πολίτες να φύγουν «τώρα» που «είναι διαθέσιμες εμπορικές πτήσεις».

«Η ένταση έχει αυξηθεί και η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί γρήγορα (…) Το μήνυμά μου προς τους Βρετανούς πολίτες είναι σαφές: φύγετε τώρα» ανέφερε ο Ντέιβιντ Λάμι.

Το Φόρεϊν Όφις ζήτησε από τους Βρετανούς που θα παραμείνουν στον Λίβανο να το αναφέρουν στις τοπικές προξενικές αρχές ώστε να ενημερώνονται για την εξέλιξη της κατάστασης. Σύμφωνα με το Λονδίνο «στρατιωτικό προσωπικό» θα αναπτυχθεί σύντομα «στην περιοχή» για να παράσχει υποστήριξη στις βρετανικές πρεσβείες και να βοηθήσει τους Βρετανούς πολίτες. Ελικόπτερα της Βασιλικής Αεροπορίας θα είναι επίσης «σε επιφυλακή» για να παρέμβουν αν υπάρξει ανάγκη.

«Η επέκταση της σύγκρουσης δεν είναι προς το συμφέρον κανενός, οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές» σημείωσε ο Ντέιβιντ Λάμι, επαναλαμβάνοντας ότι επιθυμεί την αποκλιμάκωση και μια «διπλωματική λύση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

