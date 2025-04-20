Η Βρετανία ανακοίνωσε την Κυριακή ότι δύο από τα μαχητικά της αεροσκάφη αναχαίτισαν ρωσικά αεροσκάφη πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα κοντά στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ.

Πρόκειται για ξεχωριστά επεισόδια, που έλαβαν χώρα την Τρίτη και την Πέμπτη.

Δύο μαχητικά Typhoon της RAF, με έδρα την αεροπορική βάση Μάλμπορκ στην Πολωνία, σηκώθηκαν την Τρίτη, προκειμένου να αναχαιτίσουν ένα ρωσικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος Ilyushin Il-20M Coot-A, που πετούσε πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα.

Λιγότερο από 48 ώρες αργότερα, άλλο ένα ζευγάρι βρετανικών μαχητικών αεροπλάνων στάλθηκε για να αναχαιτίσει άγνωστο αεροσκάφος, που απογειώθηκε από την Καλίνινγκραντ και πετούσε πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα, κοντά στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ.

Οι αναχαιτίσεις σηματοδοτούν την πρώτη επιχειρησιακή χρήση της RAF στο πλαίσιο της Επιχείρησης Chessman, που αποτελεί τη νέα αποστολή της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας με στόχο την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας σε όλη την Ευρώπη έναντι της ρωσικής επιθετικότητας.

Ο υπουργός αρμόδιος για τις Ένοπλες Δυνάμεις Λουκ Πόλαρντ δήλωσε ότι «με την αυξανόμενη ρωσική επιθετικότητα και τις κλιμακούμενες απειλές ασφαλείας, η Βρετανία αναλαμβάνει δράση για να συνδράμει τους συμμάχους της, να αποκρούσει τους εχθρούς και να προστατεύσει την εθνική της ασφάλεια».

«Η αποστολή αυτή δείχνει την ικανότητά μας να επιχειρούμε από κοινού με το νεότερο μέλος του ΝΑΤΟ τη Σουηδία και να υπερασπιζόμαστε τον εναέριο χώρο της Συμμαχίας όπου απαιτείται, διατηρώντας μας ασφαλείς στο εσωτερικό και ισχυρούς στο εξωτερικό».

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει αντίδραση της Μόσχας στα δύο περιστατικά.

