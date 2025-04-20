Αυστραλία: Έξι άνθρωποι πνίγηκαν σε γιγάντια κύματα

Ένας ψαράς, που ψάρευε από βράχους, έχασε σήμερα τη ζωή του κοντά στο Σίδνεϊ, αφού παρασύρθηκε από κύμα, αυξάνοντας σε έξι των αριθμό των νεκρών από πνιγμό που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο του Πάσχα στην Αυστραλία, την ανατολική ακτή της οποίας πλήττουν γιγάντια κύματα.

Large waves this Friday at Avoca beach NSW Australia 😊 pic.twitter.com/TzSFMRcvjy — Anthony Sider (@BudgetDude) April 18, 2025

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης προσπάθησαν να διασώσουν δύο ανθρώπους που παρασύρθηκαν ενώ ψάρευαν στην παραλία του Γουαταμόλα, όμως ο ένας υπέκυψε, ανακοίνωσε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας (νοτιοανατολική Αυστραλία). Ο δεύτερος ψαράς, ένα 14χρονο αγόρι, νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Χθες, Σάββατο, κύματα, που σε μερικά σημεία έφθαναν τα 3,5 μέτρα, παρέσυραν έναν άλλο ψαρά στο νότιο τμήμα της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Τρεις άνθρωποι είχαν ήδη πνιγεί την Παρασκευή στη Νέα Νότια Ουαλία, ενώ μια γυναίκα έχασε τη ζωή της κοντά στη Μελβούρνη (νοτιοανατολική Αυστραλία).

Από την Παρασκευή αγνοείται εξάλλου η τύχη δύο ανθρώπων στη θάλασσα, ο ένας ανοικτά του Σίδνεϊ και ο άλλος ανοικτά της Μελβούρνης, και συνεχίζονται οι έρευνες για την ανεύρεσή τους.

Ο οργανισμός Surf Life Saving Australia (SLSA) εξέδωσε την Πέμπτη προειδοποίηση, στην οπαία ανέφερε πως μεγάλα κύματα θα δημιουργήσουν συνθήκες επικίνδυνες για σερφ κατά μήκος των ακτών των πολιτειών της Νέας Νότιας Ουαλίας και της Βικτώριας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.