Το Βατικανό γιόρτασε την Κυριακή του Πάσχα χωρίς τον Πάπα Φραγκίσκο, καθώς ο 88χρονος ποντίφικας συνεχίζει να αναρρώνει από τη διπλή πνευμονία που πέρασε, η οποία κόντεψε να του στοιχίσει τη ζωή.

Αντί για τον Πάπα τη λειτουργία ενώπιον χιλιάδων πιστών στην πλατεία του Αγίου Πέτρου τέλεσε ο καρδινάλιος Άντζελο Κομάστρι αρχιερέας της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου, ο οποίος εκφώνησε και την ομιλία που είχε ετοιμάσει ο Φραγκίσκος.

Μετά την λήξη της σημερινής λειτουργίας, ο ποντίφικας ευλόγησε τους 50.000 πιστούς από το μικρό τζιπ «papa mobile» το οποίο συνηθίζει να χρησιμοποιεί στις επίσημες τελετές.

Λίγο νωρίτερα, με αδύναμη φωνή, είχε ευχηθεί καλό Πάσχα από τον εξώστη του Αγίου Πέτρου.

Στις 11.30 το πρωί ώρα Ιταλίας ο ποντίφικας είχε μια σύντομη συνάντηση με τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος βρίσκεται στη Ρώμη με την οικογένειά του, για ανταλλαγή ευχών.

Ο Άγιος Πέτρος ήταν πλημμυρισμένος από ασφόδελους, τουλίπες και άλλα λουλούδια που δώρισε η Ολλανδία για αυτό το δροσερό αλλά ηλιόλουστο ανοιξιάτικο πρωινό.

Ο Φραγκίσκος έχει εμφανιστεί δημοσίως λίγες φορές από τότε που επέστρεψε στο Βατικανό στις 23 Μαρτίου μετά από 38 ημέρες παραμονής στο νοσοκομείο. Παρέλειψε τις επίσημες ακολουθίες της Μεγάλης Παρασκευής και του Μεγάλου Σαββάτου.

Η σημερινή εμφάνιση ήταν πολύ σύντομη και είχε προαναγγελθεί στο φυλλάδιο της Θείας Λειτουργίας και τα σχέδια που δημοσίευσε το Βατικανό.

Φέτος, το Πάσχα γιορτάζεται την ίδια μέρα από Καθολικούς και Ορθόδοξους Χριστιανούς.

Στο γραπτό μήνυμά του και την ευλογία «Urbi et Orbi» («προς την Πόλη και τον Κόσμο») ο Πάπας μεταξύ των άλλων υπογραμμίζει: «Αδελφές και αδελφοί, ιδίως εσείς που ζείτε με πόνο και αγωνία, η σιωπηλή κραυγή σας εισακούσθηκε, τα δάκρυά σας περισυνελλέγησαν, ούτε ένα δεν πήγε χαμένο. Με το πάθος και τον θάνατο του Ιησού, ο Θεός σήκωσε το βάρος όλου του κακού που υπάρχει στον κόσμο και με το απεριόριστο έλεός του, το νίκησε».

«Χριστός Ανέστη. Στην αναγγελία αυτή περικλείεται όλη η σημασία της ύπαρξής μας, η οποία δεν είναι φτιαγμένη για τον θάνατο, αλλά για την ζωή. Το Πάσχα είναι η γιορτή της ζωής», προσθέτει ο Φραγκίσκος, στο μήνυμά του.

Ο ποντίφικας αναφέρθηκε στην «τόση βούληση θανάτου που διαπιστώνουμε, κάθε μέρα, στις τόσες συρράξεις που αφορούν πολλές περιοχές του πλανήτη» όπως και «στη βία που διαπιστώνουμε στις οικογένειες, σε βάρος των γυναικών και των παιδιών». Καταδίκασε, παράλληλα, την έλλειψη σεβασμού προς τους ασθενέστερους, τους μετανάστες, τους περιθωριοποιημένους.

«Από τον Πανάγιο Τάφο, ναό της Αναστάσεως, όπου φέτος το Πάσχα γιορτάζεται την ίδια ημέρα από Ορθόδοξους και Καθολικούς, ας διαδοθεί το φως της ειρήνης σε όλους τους Αγίους Τόπους και σε ολόκληρο τον κόσμο. Είμαι στο πλευρό των χριστιανών που υποφέρουν, στην Παλαιστίνη και στο Ισραήλ, όπως και στο πλευρό ολόκληρου του ισραηλινού και παλαιστινιακού λαού», σημειώνει ο ποντίφικας.

Ο Φραγκίσκος υπογράμμισε ότι «προκαλεί ανησυχία το αυξανόμενο κλίμα αντισημιτισμού που διαδίδεται σε όλο τον κόσμο». Παράλληλα, δεν παρέλειψε να προσθέτει ότι «με την σκέψη μου είναι κοντά στον λαό και, ιδίως, στην χριστιανική κοινότητα της Γάζας όπου η τρομερή σύρραξη συνεχίζει να παράγει θάνατο και καταστροφή και να δημιουργεί μια δραματική και απαράδεκτη ανθρωπιστική κατάσταση».

Ο Αργεντινός πάπας ζήτησε και πάλι κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των ομήρων, όπως και να «παρασχεθεί βοήθεια στον κόσμο, ο οποίος πεινάει και προσμένει ένα μέλλον ειρήνης».

Στο μήνυμά του, ο Φραγκίσκος εκφράζει την ελπίδα να επικρατήσει μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη στην Ουκρανία, όπως και η σταθερότητα στο Λίβανο και στην Συρία. Αναφερόμενος, δε, στα Δυτικά Βαλκάνια, τόνισε: «το φως του Πάσχα ας εμπνεύσει διαθέσεις ομόνοιας στα Δυτικά Βαλκάνια, και ας στηρίξει τους πολιτικούς, ώστε να δραστηριοποιηθούν με στόχο να μην οξυνθούν οι εντάσεις και οι κρίσεις, όπως και τους εταίρους της περιοχής, για να απορρίψουν επικίνδυνες και αποσταθεροποιητικές συμπεριφορές».

«Καμία ειρήνη δεν είναι δυνατή, όπου δεν υπάρχει θρησκευτική ελευθερία, όπως και ελευθερία λόγου και σκέψης. Καμία ειρήνη δεν είναι δυνατή, χωρίς έναν πραγματικό αφοπλισμό. Η ανάγκη του κάθε λαού να φροντίσει για την άμυνά του, δεν μπορεί να μετατραπεί σε μια γενική, ξέφρενη πορεία προς τους εξοπλισμούς» καταλήγει στο μήνυμα του ο πάπας Φραγκίσκος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.