Μια επιδημία σπάνιας μορφής διηθητικής μηνιγγίτιδας σε ένα πανεπιστήμιο και τρία σχολεία στη Βρετανία έχει προκαλέσει το θάνατο δύο ατόμων και έχει οδηγήσει άλλα 13 στο νοσοκομείο.

Εκτιμάται ότι η επιδημία συνδέεται με ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην πόλη του Καντέρμπουρι, σε απόσταση λιγότερο από μία ώρα με το τρένο από το Λονδίνο, από όπου στη συνέχεια εξαπλώθηκε στον φοιτητικό πληθυσμό, σημειώνουν οι Straits Times.

Eπιπλέον, ένας αυξανόμενος αριθμός φοιτητών του Πανεπιστημίου του Κεντ ζητά το προσωρινό κλείσιμο του, υποστηρίζοντας ότι δεν αισθάνονται πλέον ασφαλείς να συμμετέχουν σε δια ζώσης μαθήματα και εξετάσεις εν μέσω της επιδημίας μηνιγγίτιδας, σύμφωνα με το BBC.

Η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) ανακοίνωσε το βράδυ της 16ης Μαρτίου ότι συνεχίζει να διερευνά την επιδημία, αφού εντόπισε 15 κρούσματα διηθητικής μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου, μιας συνδυαστικής μορφής μηνιγγίτιδας και σηψαιμίας, μεταξύ 13 και 15 Μαρτίου.

Αναφέρει ότι όλα τα κρούσματα έχουν νοσηλευτεί, ενώ σε τέσσερα από αυτά έχει επιβεβαιωθεί μέσω εξετάσεων ότι πρόκειται για τον τύπο MenB.

Ο MenB αποτελεί πλέον τον πιο συνηθισμένο τύπο βακτηριακής μηνιγγίτιδας στο Ηνωμένο Βασίλειο, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 80% των διηθητικών λοιμώξεων.

Η Downing Street ανακοίνωσε ότι ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έχει εμπιστοσύνη στην Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά από κατηγορίες ότι ο οργανισμός ενήργησε με καθυστέρηση όσον αφορά την επιδημία μηνιγγίτιδας.

Ο επίσημος εκπρόσωπος του πρωθυπουργού δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Η UKHSA ενημερώθηκε για μια συσσώρευση κρουσμάτων αργά το Σάββατο. Αντέδρασε αμέσως, αρχίζοντας να επικοινωνεί με τα άτομα που διατρέχουν κίνδυνο το Σάββατο το βράδυ και την Κυριακή».

«Η UKHSA ενεργεί αμέσως μόλις ενημερωθεί από τα νοσοκομεία για κλινικά ύποπτα κρούσματα. Μόλις τα μοτίβα έγιναν πιο σαφή, η UKHSA κινήθηκε γρήγορα για να εντοπίσει τις επαφές και να εφαρμόσει προληπτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης αντιβιοτικών, τα οποία αποτελούν εξαιρετικά αποτελεσματική θεραπεία για τη βακτηριακή μηνιγγίτιδα», πρόσθεσε.

«Αυτός είναι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν τα συστήματα δημόσιας υγείας, ενεργώντας βάσει στοιχείων και όχι εικασιών», επεσήμανε.

Ερωτηθείς αν ο Στάρμερ πιστεύει ότι η UKHSA ενήργησε γρήγορα, ο αξιωματούχος απάντησε: «Ναι».

Πηγή: skai.gr

