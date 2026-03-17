Η Ουκρανία αποδέχθηκε την τεχνική και οικονομική υποστήριξη της ΕΕ για την επισκευή του κατεστραμμένου αγωγού πετρελαίου Ντρούζμπα, σε μια προσπάθεια να αποκαταστήσει τις ροές πετρελαίου προς την Ουγγαρία και τη Σλοβακία στη σκιά της κρίσης Μέσης Ανατολής που επέφερε μείωση της πετρελαιοπαραγωγής.

Η συμφωνία έρχεται δύο ημέρες πριν από τη συνάντηση των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες και θα μπορούσε να βοηθήσει στην άμβλυνση των εντάσεων που ώθησαν την Ουγγαρία να μπλοκάρει ένα δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ από την ΕΕ προς την Ουκρανία.

«Η ΕΕ έχει προσφέρει στην Ουκρανία τεχνική υποστήριξη και χρηματοδότηση», ανέφεραν σε κοινή δήλωση η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα. «Οι Ουκρανοί έχουν καλωσορίσει και αποδεχθεί αυτήν την προσφορά. Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες είναι άμεσα διαθέσιμοι».

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε την υποστήριξη του Κιέβου στο σχέδιο, γράφοντας σε επιστολή προς τους ηγέτες της ΕΕ ότι «χαιρετά και αποδέχεται» την προσφορά της ΕΕ για «απαραίτητη τεχνική υποστήριξη και χρηματοδότηση» για την ολοκλήρωση των επισκευών και την διερεύνηση μακροπρόθεσμων λύσεων.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τις επιθέσεις στον αγωγό τον Ιανουάριο που διέκοψαν τις ροές πετρελαίου, δήλωσαν οι επικεφαλής της ΕΕ, προσθέτοντας ότι έχουν πραγματοποιήσει «εντατικές συζητήσεις» με τα κράτη μέλη και την Ουκρανία για την «επιδιόρθωση και αποκατάσταση της ροής πετρελαίου».

«Προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε την ενεργειακή ασφάλεια για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες», δήλωσαν, με την Επιτροπή να εργάζεται επίσης πάνω σε «εναλλακτικές διαδρομές για τη διαμετακόμιση μη ρωσικού αργού πετρελαίου» προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Πηγή: skai.gr

