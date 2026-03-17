Δεκάδες εκατομμύρια περισσότεροι άνθρωποι θα αντιμετωπίσουν οξεία πείνα αν ο πόλεμος στο Ιράν συνεχιστεί μέχρι τον Ιούνιο, σύμφωνα με μια ανάλυση που έκανε το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα και δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν, οι οποίες ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου, παρεμποδίζουν σημαντικές διόδους για τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, καθυστερώντας την παράδοση υλικού που σώζει ζωές σε μια από τις χειρότερες κρίσεις παγκοσμίως.

Άλλα 45 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να οδηγηθούν σε οξεία πείνα εξαιτίας των αυξήσεων στις τιμές των τροφίμων, του πετρελαίου και των μεταφορικών ωθώντας τον παγκόσμιο απολογισμό πάνω από το επίπεδο ρεκόρ όπου βρίσκεται σήμερα, των 319 εκατομμυρίων, δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Γενεύη ο Καρλ Σκάου, ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος.

«Αυτό θα οδηγούσε τα επίπεδα της παγκόσμιας πείνας σε ρεκόρ όλων των εποχών και είναι μια φρικτή, φρικτή προοπτική. Ήδη, πριν από αυτόν τον πόλεμο, βρισκόμαστε σε μια τέλεια καταιγίδα όπου η πείνα δεν ήταν ποτέ τόσο οξεία όσο σήμερα, σε ό,τι αφορά τους αριθμούς και το πόσο έντονη είναι αυτή η πείνα», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο Σκάου είπε ότι τα έξοδα μεταφοράς έχουν αυξηθεί κατά 18% από τις 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησαν οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν και ότι κάποιες παραδόσεις χρειάστηκε να επαναδρομολογηθούν.

Τα επιπλέον έξοδα έρχονται μάλιστα να προστεθούν στις μεγάλες περικοπές των δαπανών από το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα καθώς οι δωρητές επικεντρώνονται περισσότερο στην άμυνα, κατέληξε ο ίδιος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

