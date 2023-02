Βραζιλία: Τραγωδία με δεκάδες νεκρούς από σφοδρή καταιγίδα ενώ η χώρα χόρευε σάμπα

Σφοδρή καταιγίδα που έφερε βροχοπτώσεις «ρεκόρ» στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 36 ανθρώπους σε παραθαλάσσιες κοινότητες στην πολιτεία Σαν Πάουλου της Βραζιλίας, προκαλώντας πλημμύρες και κατολισθήσεις το σαββατοκύριακο του καρναβαλιού, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Κυριακή, προειδοποιώντας ότι ο απολογισμός των θυμάτων υπάρχει κίνδυνος να γίνει ακόμα πιο βαρύς.

Ο δήμος Σαν Σεμπαστσιάου, που προσελκύει πολλούς επισκέπτες κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού, συγκαταλέγεται σε αυτούς που υπέστησαν το πιο σκληρό χτύπημα από την κακοκαιρία. Μέσα σε 24 ώρες, έπεσαν πάνω από 600 χιλιοστά βροχής, με άλλα λόγια ποσότητα διπλάσια από τον μηνιαίο μέσο όρο.

Η πόλη έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές. Περίπου πενήντα σπίτια πλημμύρισαν ή χτυπήθηκαν από χείμαρρους λάσπης.

«Υπάρχει κόσμος θαμμένος», τόνισε ο δήμαρχός της Φελίπε Αουγκούστου, περιγράφοντας την «εξαιρετικά κρίσιμη» κατάσταση.

Τουλάχιστον 35 νεκροί και πολλοί θαμμένοι κάτω από τόνους λασπης

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 35 θάνατοι στον δήμο Σαν Σεμπαστσιάου, περίπου 200 χιλιόμετρα από τη Σαν Πάουλου, την ομώνυμη πολιτειακή πρωτεύουσα, έκανε γνωστό η κυβέρνηση της πολιτείας.

