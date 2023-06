Βραζιλία: Πρώην μαθητής επιτέθηκε με πολυβόλο σε σχολείο - Μια 16χρονη νεκρή και ένας τραυματίας

Μια 16χρονη μαθήτρια σκοτώθηκε και ένας άλλος μαθητής τραυματίσθηκε χθες, Δευτέρα, στη διάρκεια επίθεσης με πυροβόλο όπλο που πραγματοποιήθηκε από πρώην μαθητή σε σχολείο στη νότια Βραζιλία, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η επέμβαση ενός καθηγητή, ο οποίος ακινητοποίησε το δράστη, «επέτρεψε να αποφευχθεί μια ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία», δήλωσε ο κυβερνήτης της πολιτείας Παρανά, ο Κάρλος Ρατίνιο Τζούνιορ.

Former student opens fire at a school in Brazil's southern Parana state killing a 16-year-old girl and severely wounding another teenager pic.twitter.com/5vsONHriW0