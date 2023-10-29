Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 25 τραυματίστηκαν σε σιδηροδρομικό δυστύχημα στο κρατίδιο Άντρα Πραντές της νότιας Ινδίας, ανακοίνωσε ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της τοπικής κυβέρνησης.

VIDEO | Passenger train travelling to Rayagada, Odisha derails near Vizianagaram, Andhra Pradesh; rescue operation underway. More details are awaited. pic.twitter.com/BDOW16aRUN October 29, 2023

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν δύο τρένα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, σύμφωνα με ένα στέλεχος της σιδηροδρομικής υπηρεσίας. Ομάδες διασωστών έχουν σπεύσει στο σημείο, κοντά στο Βιζιαναγκάραμ.

Λίγο νωρίτερα, ο Πρώτος Υπουργός του κρατιδίου ανέφερε ότι ένα τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Ραγιαγκάντα στο Βιζιαναγκάραμ εκτροχιάστηκε και η ενημερωτική ιστοσελίδα NDTV έκανε λόγο για τρεις νεκρούς.

Ο Πρώτος Υπουργός του Άντρα Πραντές Ις Τζάγκαν Μόχαν Ρέντι ζήτησε να σταλούν όσο το δυνατόν περισσότερα ασθενοφόρα από το Βισαχαπάτναμ και το Ανακαπάλι, τις δύο περιφέρειες που είναι εγγύτερα στο Βιζιαναγκάραμ. Έδωσε επίσης οδηγίες για τον συντονισμό των κυβερνητικών επιχειρήσεων ώστε να ληφθούν αμέσως μέτρα για τη διάσωση και την περίθαλψη των τραυματιών.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

