Μήνυμα στην ισραηλινή κοινή γνώμη έστειλε ο υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ σε δήλωσή του σχετικά με τους θανάτους εννέα στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε μάχες στη βόρεια Γάζα.



«Όταν πέφτουν μαχητές των IDF στις μάχες κατά των τρομοκρατών της Χαμάς στη Γάζα είναι ένα σκληρό και οδυνηρό πλήγμα. Οι καρδιές και οι σκέψεις μας είναι με τις αγαπημένες τους οικογένειες», δήλωσε ο Γκάλαντ.

Πηγή: skai.gr

«Τα σημαντικά επιτεύγματα των σκληρών μαχών στα βάθη της Λωρίδας της Γάζαςπροειδοποίησε ο υπουργός Άμυνας.«Είμαστε προετοιμασμένοι και έτοιμοι για μια μακρά και περίπλοκη εκστρατείασημείωσε.έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου.

