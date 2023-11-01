Μήνυμα στην ισραηλινή κοινή γνώμη έστειλε ο υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ σε δήλωσή του σχετικά με τους θανάτους εννέα στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε μάχες στη βόρεια Γάζα.
«Όταν πέφτουν μαχητές των IDF στις μάχες κατά των τρομοκρατών της Χαμάς στη Γάζα είναι ένα σκληρό και οδυνηρό πλήγμα. Οι καρδιές και οι σκέψεις μας είναι με τις αγαπημένες τους οικογένειες», δήλωσε ο Γκάλαντ.
«Τα σημαντικά επιτεύγματα των σκληρών μαχών στα βάθη της Λωρίδας της Γάζας δυστυχώς έχουν βαρύ τίμημα», προειδοποίησε ο υπουργός Άμυνας.
«Είμαστε προετοιμασμένοι και έτοιμοι για μια μακρά και περίπλοκη εκστρατεία που απαιτεί θάρρος, αποφασιστικότητα και επιμονή — θα κερδίσουμε» σημείωσε.
Συνολικά 11 Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου.
Πηγή: skai.gr
