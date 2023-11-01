Το Κατάρ φέρεται να μεσολάβησε επιτυχώς για την επίτευξη συμφωνίας που προβλέπει ότι το συνοριακό πέρασμα της Ράφα μεταξύ της Γάζας και της Αιγύπτου θα ανοίξει εντός της ημέρας (Τετάρτη) και θα επιτρέψει σε ξένους υπηκόους και υπηκόους με διπλή υπηκοότητα να εγκαταλείψουν τη Λωρίδα.



Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, δεν υπάρχει συμφωνία για το πόσο θα παραμείνει ανοιχτή η διάβαση.



Το δημοσίευμα αναφέρει ότι το Κατάρ μεσολάβησε στη συμφωνία μεταξύ της Αιγύπτου, του Ισραήλ και της τρομοκρατικής ομάδας Χαμάς, η οποία ελέγχει τη Γάζα, σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες.



Ένας άγνωστος αριθμός βαριά τραυματισμένων κατοίκων της Γάζας αναμένεται επίσης να μεταφερθεί μέσω της Ράφα για ιατρική περίθαλψη στην Αίγυπτο.



Φωτογραφίες από την περιοχή φαίνεται να δείχνουν ξένους υπηκόους να περιμένουν κοντά στα σύνορα.



Δεν υπάρχει πάντως επίσημη ανακοίνωση για το θέμα.



Σύμφωνα με αξιόπιστες αναφορές και από το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών τις οποίες επικαλούνται το BBC και το Skynews σήμερα ενδέχεται να ανοίξει το μεθοριακό πέρασμα, το σημείο που ενώνει τη Γάζα με την Αίγυπτο.

Εκπρόσωπος του βρετανικού ΥΠΕΞ ανέφερε: «Όπως έχουν πει ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Εξωτερικών, η ασφάλεια των Βρετανών υπηκόων παραμένει η κορυφαία προτεραιότητά μας.

Συνεργαζόμαστε στενά με την Αίγυπτο και το Ισραήλ για να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι Βρετανοί υπήκοοι μπορούν να εξέλθουν μέσω της διέλευσης της Ράφα ή άλλων διαδρομών το συντομότερο δυνατό.

Η εντατική διπλωματία βρίσκεται σε εξέλιξη το Σαββατοκύριακο – συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ και της Αιγύπτου».

Οι δυτικοί σύμμαχοι του Ισραήλ πιέζουν να ανοίξει η διάβαση για να επιτραπεί στους ξένους να εγκαταλείψουν τη Γάζα καθώς οι μάχες εντείνονται σε όλη την περιοχή.

Το BBC αναφέρει ότι το πέρασμα θα ανοίξει και για τη μεταφορά Παλαιστινίων που έχουν τραυματιστεί σοβαρά προκειμένου να έχουν περίθαλψη στην Αίγυπτο.

Πηγή: skai.gr

