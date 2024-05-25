Βραζιλία: Έφηβος σκότωσε με σφυρί τους θετούς γονείς του

Ένας 16χρονος Βραζιλιάνος σκότωσε τους θετούς γονείς του στο Ρίο ντε Ζανέιρο, λίγες μόλις ημέρες ύστερα από μια άλλη οικογενειακή τραγωδία στο Σάο Πάολο.

Τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, η αστυνομία βρήκε στο σπίτι του 16χρονου «δύο απανθρακωμένα πτώματα». Ο νεαρός «συνελήφθη επ’ αυτοφώρω», σύμφωνα με το Τμήμα Ανθρωποκτονιών που διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθεί το κίνητρο του δράστη.

CRUELDADE! Vizinhos destacam variação de humor do adolescente que matou os pais na Taquara. #sbt #sbtrio #noticias pic.twitter.com/QMN2RPtNXQ — SBT Rio (@sbtrio) May 24, 2024

Όπως μεταδίδουν αρκετά μέσα ενημέρωσης στη Βραζιλία, ο έφηβος χρησιμοποίησε σφυρί για να σκοτώσει τους θετούς γονείς του, οι οποίοι τον είχαν υιοθετήσει το 2014. Λίγη ώρα αργότερα, έφυγε από το σπίτι και πήγε να φάει μαζί με ένα φίλο του. Όταν επέστρεψε, έβαλε φωτιά στο δωμάτιο όπου βρίσκονταν τα δύο πτώματα. Ακολούθως, τηλεφώνησε σε πυροσβεστική και αστυνομία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του G1, ο έφηβος είπε στην αστυνομία ότι τσακώθηκε με τους γονείς του επειδή απουσίασε από το σχολείο «για να ξεκουραστεί πριν από ένα μάθημα ζίου ζίτσου».

Πριν από λίγες ημέρες, η Βραζιλία συγκλονίστηκε από την αποκάλυψη μιας άλλης οικογενειακής τραγωδίας. Ένας 16χρονος στο Σάο Πάολο πυροβόλησε και σκότωσε τους θετούς γονείς και την αδερφή του. Το τριπλό φονικό συνέβη στις 17 Μαΐου, αλλά αποκαλύφθηκε την περασμένη Δευτέρα επειδή ο δράστης έμεινε για ένα τριήμερο στο σπίτι με τα πτώματα. Στο διάστημα αυτό, εθεάθη στον φούρνο της περιοχής και στο γυμναστήριο.

Η αστυνομία εκλήθη από τον 16χρονο, ο οποίος «ομολόγησε το έγκλημα», ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας, συμπληρώνοντας ότι ο καθ’ ομολογίαν δράστης δήλωσε πως ήταν «ταραγμένος» επειδή του είχαν στερήσει το κινητό τηλέφωνο έπειτα από καυγά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

