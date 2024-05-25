Ένας πρώην πράκτορας της CIA ομολόγησε την ενοχή του για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, ανακοίνωσε την Παρασκευή το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Ο Αλεξάντερ Γιουκ Τσινγκ Μα γεννήθηκε το 1952 στο Χονγκ Κονγκ, μετακόμισε σε νεαρή ηλικία στη Χαβάη και πολιτογραφήθηκε Αμερικανός. Παραδέχθηκε ότι το 2001 παρέδωσε σημαντικό όγκο απόρρητων πληροφοριών για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ σε συνάντηση με πράκτορες της υπηρεσίας πληροφοριών της Σανγκάης, παρόλο που δεν εργαζόταν για την CIA τα προηγούμενα 12 χρόνια.

Η συνάντηση φέρεται να κανονίστηκε από άλλον πρώην πράκτορα της CIA, πολιτογραφημένο Αμερικανό με καταγωγή από τη Σανγκάη. Την τρίτη ημέρα των επαφών σε ξενοδοχείο του Χονγκ Κονγκ, οι κινέζοι πράκτορες προσέφεραν «50.000 δολάρια σε μετρητά, τα οποία μέτρησε ο Αλεξάντερ Γιουκ Τσινγκ Μα», σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Οι δύο άνδρες «συμφώνησαν τότε να συνεχίσουν να βοηθούν» την υπηρεσία πληροφοριών της Σανγκάης.

Το 2003 ο Μα προσελήφθη από το FBI στη Χαβάη για να προσφέρει υπηρεσίες γλωσσολόγου. To FBI γνώριζε για τις σχέσεις του Μα με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών και τον στρατολόγησε για να απασχοληθεί σε ένα απομονωμένο γραφείο «όπου θα μπορούσαν να παρακολουθούνται οι δραστηριότητές του», αναφέρει το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο Μα εργάστηκε για το FBI μέχρι το 2012.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δεν διευκρίνισε πώς αποκαλύφθηκε η δράση του Αλεξάντερ Γιουκ Τσινγκ Μα, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης 10 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.