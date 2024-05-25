Χιλή: Συνελήφθη πυροσβέστης για τις πυρκαγιές που σκότωσαν 137 ανθρώπους τον Φεβρουάριο

Ένας πυροσβέστης συνελήφθη χθες Παρασκευή στη Χιλή, κατηγορούμενος ότι προκάλεσε τις πυρκαγιές που σκότωσαν 137 ανθρώπους τον Φεβρουάριο στην πόλη Βίνια ντελ Μαρ, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του αυτουργού των πυρκαγιών που ξέσπασαν τον Φεβρουάριο στην επαρχία Βαλπαραΐσο», ενημέρωσε ο αστυνομικός διευθυντής Εδουάρδο Σέρνα σε συνέντευξη Τύπου. «Η επιτόπια έρευνα, η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, η ανάλυση και η διασταύρωση πληροφοριών κατέστησαν δυνατό τον εντοπισμό» του συλληφθέντος πυροσβέστη, συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης στη Χιλή, ο κατηγορούμενος είναι 22 ετών και είχε ενταχθεί στο πυροσβεστικό σώμα πριν από ενάμιση χρόνο.

Το πύρινο μέτωπο γύρω από την Βίνια ντελ Μαρ, στην τουριστική επαρχία Βαλπαραΐσο της κεντρικής Χιλής, ξέσπασε στις 2 Φεβρουαρίου. Ο πρόεδρος της Χιλής Γκαμπριέλ Μπόριτς χαρακτήρισε αυτές τις πυρκαγιές τη «μεγαλύτερη τραγωδία» στη χώρα μετά τον σεισμό και το επακόλουθο τσουνάμι του 2010 που στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 500 ανθρώπους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

