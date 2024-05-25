Δικαστής αρνήθηκε να αποσύρει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας σε βάρος του Άλεκ Μπόλντουιν

Δικαστής απέρριψε χθες Παρασκευή αίτημα του ηθοποιού Άλεκ Μπόλντουιν να αποσύρει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας σε βάρος του για τον θάνατο της διευθύντριας φωτογραφίας Χαλίνα Χάτσινς στα γυρίσματα της ταινίας «Rust» τον Οκτώβριο του 2021, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την έναρξη της δίκης.

Οι συνήγοροι του Μπόλντουιν ανέφεραν σε ακρόαση της 17ης Μαΐου ότι δεν ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία για την παραπομπή του πελάτη τους, υποστηρίζοντας ότι ο εισαγγελέας δεν ενημέρωσε τους ενόρκους ότι μπορούσαν να εξετάσουν μάρτυρες υπεράσπισης, με αποτέλεσμα να μην λάβουν γνώση για σημαντικά αποδεικτικά στοιχεία.

Η δικαστής Μέρι Μάρλοου Σόμερ απέρριψε το αίτημα και έτσι η δίκη του Άλεκ Μπόλντουιν για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας πρόκειται να ξεκινήσει στις 10 Ιουλίου.

Η Χαλίνα Χάτσινς τραυματίστηκε θανάσιμα από πυροβολισμό αφότου ο Μπόλντουιν έστρεψε το όπλο που κρατούσε εναντίον της στα γυρίσματα της ταινίας «Rust», κοντά στη Σάντα Φε του Νέου Μεξικού. Ο 65χρονος ηθοποιός δηλώνει αθώος και επιμένει ότι τον είχαν διαβεβαιώσει πως το όπλο είχε άσφαιρα και ότι ο ίδιος δεν τράβηξε τη σκανδάλη.

Τον προηγούμενο μήνα, η Χάνα Γκουτιέρες Ριντ, υπεύθυνη για τα όπλα στα γυρίσματα της ταινίας, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 18 μηνών για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, καθώς κρίθηκε ένοχη για την αληθινή σφαίρα στο μοιραίο περίστροφο.

