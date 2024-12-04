Με τους εισηγητές των κοινοβουλευτικών κομμάτων ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας, που αφορά την «Ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας για επαρκείς κατώτατους μισθούς στην ΕΕ και αναπροσαρμογή μισθών των δημοσίων υπαλλήλων», η οποία θα ολοκληρωθεί αύριο με την ψήφισή του.

Σημειώνεται ότι υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής είχε ταχθεί μόνο η ΝΔ, ενώ από τα κόμματα της αντιπολίτευσης το καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά. ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση, «Νίκη», Πλεύση Ελευθερίας και «Σπαρτιάτες» επιφυλάχθηκαν για την Ολομέλεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

