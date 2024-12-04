Με τους εισηγητές των κοινοβουλευτικών κομμάτων ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας, που αφορά την «Ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας για επαρκείς κατώτατους μισθούς στην ΕΕ και αναπροσαρμογή μισθών των δημοσίων υπαλλήλων», η οποία θα ολοκληρωθεί αύριο με την ψήφισή του.
Σημειώνεται ότι υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής είχε ταχθεί μόνο η ΝΔ, ενώ από τα κόμματα της αντιπολίτευσης το καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά. ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση, «Νίκη», Πλεύση Ελευθερίας και «Σπαρτιάτες» επιφυλάχθηκαν για την Ολομέλεια.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.