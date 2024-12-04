Της Δέσποινας Βλεπάκη

Εθνικά και γεωπολιτικά θέματα ήταν αυτά που πήραν τον περισσότερο χρόνο στη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι δεν μπήκε το θέμα της προεδρικής εκλογής.

Για το θέμα των υποκλοπών, ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε να εφαρμοστεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την «πράσινη» παράταξη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε θετικός σε τρεις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ: τη σύσταση εθνικής επιτροπής για το δημογραφικό, την τρόπο επιλογής ηγεσίας των δικαστών και την Εθνική Αρχή Καταναλωτών.

Για το θέμα του εκλογικού νόμου, δεν φαίνεται να υπάρχει διάθεση από τον πρωθυπουργό για μεγάλες αλλαγές, ενώ είναι πιθανόν να υπάρξει κάποια κίνηση για την επιστολική ψήφο.

Όσο για το μενού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φίλεψε τον συντοπίτη του Νίκο Ανδρουλάκη πράσινο τσάι, ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αντιστάθηκε... στους κουραμπιέδες της Ντόρας Μπακογιάννη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.