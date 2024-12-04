Για το πού βρισκόμαστε τη δεδομένη στιγμή στο θέμα του κατώτατου μισθού μίλησε στον ΣΚΑΪ και στο «Σήμερα» με τους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, η οποία ενημέρωσε πως το σχετικό νομοσχέδιο μπαίνει σήμερα Τετάρτη στην Ολομέλεια της Βουλής.

«Σήμερα έχουμε κατώτατο μισθό 830 ευρώ. Ήταν στα 650, έχει πάει στα 830 και είμαστε καθοδόν για τα 950 ευρώ. Από τα 650 στα 950 λοιπόν είναι μια αύξηση 46%, ίσως η μεγαλύτερη αύξηση που έχει γίνει σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά το γεγονός ότι ξεκινήσαμε από χαμηλά», όπως ανέφερε αρχικά η κ. Κεραμέως, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα αυτήν τη στιγμή βρίσκεται στην 11η θέση.

«Έρχεται μια ευρωπαϊκή οδηγία τώρα, η οποία μάς λέει ότι όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να ενισχύσουν τα κριτήρια καθορισμού του κατώτατου μισθού, να βάλουν πιο αντικειμενικές διαδικασίες, ενδεχομένως και αυτόματο μηχανισμό καθορισμού του» υπογράμμισε, για να προσθέσει:

«Έχουμε 27 κράτη-μέλη της ΕΕ. Τα 22 από τα 27 έχουν νομοθετικά προβλεπόμενο κατώτατο μισθό, ενώ μόνο 5 έχουν ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις. Μαθηματικό τύπο για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού έχουν τουλάχιστον 8 χώρες. Εμείς έχουμε επιλέξει το μοντέλο τουλάχιστον μίας εξ αυτών, της Γαλλίας, μια φόρμουλα που έχει υιοθετήσει 70 χρόνια τώρα. Τι προβλέπει αυτή; Ότι θα υπάρχει ένα "κατώφλι", ένα δίχτυ ασφαλείας που κάτω από αυτό θα απαγορεύεται να πας. Εμείς λοιπόν λέμε "ναι" στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, αλλά από ένα κατώφλι και πάνω. Από κει και πέρα, ας έρθουν οι κοινωνικοί εταίροι να διαπραγματευθούν κάτι πιο ευνοϊκό για τους εργαζόμενους».

Παράλληλα, η υπουργός υπενθύμισε ότι για πρώτη φορά ο κατώτατος μισθός προστατεύει και δημοσίους υπαλλήλους, χωρίς να επηρεάζεται καθόλου η φορολογία. «Δηλαδή έρχεται η Ευρώπη και σου λέει πως θέλει έναν κατώτατο μισθό για όλους. Κι ερχόμαστε εμείς που μέχρι σήμερα είχαμε κατώτατο μισθό μόνο για τον ιδιωτικό τομέα και λέμε ότι αυτός τώρα επεκτείνεται και στο Δημόσιο».

