Συνάντηση Μητσοτάκη - Ανδρουλάκη: «Άνοιξε δίαυλος επικοινωνίας» - «Το ταγκό θέλει δύο»

Μία ώρα και ένα τέταρτο διήρκεσε η συνάντηση Μητσοτάκη - Ανδρουλάκη, στο γραφείο του πρωθυπουργού στη Βουλή, η οποία έγινε σε καλό κλίμα.

«Ήταν μια καλή και ειλικρινής συζήτηση. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι έχει ανοίξει ένας δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ του πρωθυπουργού και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης» ανέφεραν κυβερνητικές πηγές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι δυο άνδρες συζήτησαν, μεταξύ άλλων, για θέματα εξωτερικής πολιτικής, καθώς και για σημαντικά ζητήματα, όπως το δημογραφικό και το στεγαστικό. Έγινε, τέλος, μια πρώτη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Ανδρουλάκης: Το ταγκό θέλει δύο

Η συναίνεση είναι ένα ταγκό που αφορά δύο, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας με δημοσιογράφους που τον περίμεναν έξω από το γραφείο του πρωθυπουργού μετά τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι έγινε μια παραγωγική συζήτηση και πως το ΠΑΣΟΚ έχει πάγιες προτάσεις για τους θεσμούς και την ακρίβεια.

Εκτίμησε ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία για την ενιαία αρχή καταναλωτών και την εθνική επιτροπή για το δημογραφικό.

Ο κ. Ανδρουλάκης πρόσθεσε: «Έθεσα το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης για αλλαγή του τρόπου εκλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης και την τριετία μεταξύ αφυπηρέτησης δικαστών. Η συναίνεση είναι ένα ταγκό που αφορά δυο. Είμαστε μια αξιόπιστη και παραγωγική αντιπολίτευση. Παραγωγικά ναι, να υπάρχει πεδίο συναίνεσης, με βήματα και από δύο πλευρές. Χωρίς τοξικότητα».

Τα ντολμαδάκια και το πράσινο τσάι

Ο πάγος μεταξύ των δύο πολιτικών αρχηγών έσπασε με το που έφτασε ο κ. Ανδρουλάκης στο γραφείο του κ. Μητσοτάκη.

Μόλις ο κ. Ανδρουλάκης μπήκε στο γραφείο του πρωθυπουργού, ο κ. Μητσοτάκης τον υποδέχτηκε λέγοντάς του ότι οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν τι θα τον κεράσει.

«Ντολμαδάκια» απάντησε ο κ. Ανδρουλάκης, «πράσινο τσάι;» τον ρώτησε ο κ. Μητσοτάκης.

Αναλυτικά ο διάλογος:

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Καλώς τον. Πώς είσαι; Καλά; Με ρώτησαν τι θα σε κεράσω»

Νίκος Ανδρουλάκης: «Ντολμαδάκια»

Μητσοτάκης: «'Πράσινο' τσάι;»

Ανδρουλάκης: «Πώς πήγε χθες (σ.σ η συνάντηση με Στάρμερ);»

Μητσοτάκης: «Πήγε καλά. Ενδιαφέρουσα ήταν η συζήτηση. Τον γνωρίζω καλά τον Βρετανό πρωθυπουργό, αλλά ήταν η πρώτη φορά που συναντηθήκαμε θεσμικά. Συζητήσαμε εφ’ όλης της ύλης, και για το γνωστό ζήτημα, και αναμένουμε τώρα εξελίξεις.

Πάντως, εγώ χαίρομαι πολύ που μας δίνεται η δυνατότητα να κάνουμε αυτή τη συνάντηση και με τη νέα σου ιδιότητα. Να σε συγχαρώ καταρχάς και επίσημα, καθώς τώρα είσαι και πολιτειακός παράγοντας.

Προφανώς, δεν είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης να συμφωνεί με την κυβέρνηση, θα ήταν πολύ παράδοξο αν συνέβαινε αυτό σε μεγάλη συχνότητα, όμως νομίζω ότι έχουμε μια υποχρέωση να έχουμε έναν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας και σε προσωπικό επίπεδο και να συζητούμε πάντα με ειλικρίνεια ζητήματα τα οποία πρέπει, νομίζω, να είναι αντικείμενα και κατ’ ιδίαν συζήτησης. Και προσβλέπω στο να έχουμε αυτή την ειλικρινή επικοινωνία όποτε αυτό χρειάζεται. Εξάλλου, αυτό νομίζω ότι επιβάλλουν οι καταστάσεις και οι δύσκολοι καιροί που συνολικά διανύουμε.

Ανδρουλάκης: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καταρχάς, για το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ ισχυρός ο συμβολισμός του εθνικού στόχου να υπάρξει επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα -έναν αγώνα που ξεκίνησε η αείμνηστη Μελίνα Μερκούρη- και πραγματικά θα βοηθήσουμε κι εμείς, όπως μπορούμε, για να επιτευχθεί αυτός ο εθνικός στόχος.

Τώρα, το ζήτημα της συναίνεσης, εγώ, και λόγω της πρότερης εμπειρίας μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, νομίζω, ο μόνος τρόπος για να προχωράμε μπροστά είναι η συναίνεση, αλλά με έναν ειλικρινή διάλογο που θα βάζουμε τα πραγματικά δεδομένα των προκλήσεων και θα δούμε, ο καθένας από τη δίκη του ιδεολογική οπτική, πώς μπορεί να συμβάλλει. Άλλωστε, νομίζω ότι αυτές τις πρώτες εβδομάδες έχουμε καταθέσει πολλές προτάσεις σε διάφορα πεδία, που έχουν και κοινωνικό και οικονομικό και εθνικό ενδιαφέρον».

