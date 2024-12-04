Τα θέματα του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας, το οποίο θα λάβει χώρα στις αρχές του 2025 στην Άγκυρα, συζήτησαν ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, κατά τη συνάντηση που είχαν σήμερα στο περιθώριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η συνάντηση των δύο ανδρών διήρκησε 40 λεπτά.

Όπως δήλωσε, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, μετά το πέρας των εργασιών του Συμβουλίου, ήταν «ένα έντονο διήμερο στις Βρυξέλλες».

Ο κ. Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τη νέα ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μεταξύ άλλων με την αντιπρόεδρο, Ντουμπράβκα Σουίτσα, υπεύθυνη για τη Μεσόγειο και το δημογραφικό. «Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τα θέματα που αφορούν τη χώρα μας, για την κλιματική κρίση, της οποίας επίκεντρο είναι η Μεσόγειος και για τις ενδεχόμενες μεταναστευτικές ροές, οι οποίες πρόκειται να αναπτυχθούν, για τις βιώσιμες υποδομές, οι οποίες πρέπει να υπάρξουν στη Μεσόγειο, καθώς επίσης και για το δημογραφικό, το οποίο αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα ευρωπαϊκό και για πρώτη φορά τίθεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης.

Επίσης, ο Έλληνας υπουργός συναντήθηκε με τον Έλληνα Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολο Τζιτζικώστα, με τον οποίο συζήτησαν τα θέματα που αφορούν το χαρτοφυλάκιό του. Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι συναντήθηκε και με τους Έλληνες ευρωβουλευτές, τονίζοντας ότι «είναι σημαντικό η παρουσία των Ελλήνων ευρωβουλευτών να έχει και μία πρόσθετη πολλαπλασιαστική αξία για τη χώρα μας».

Στο πλαίσιο της διάσκεψης των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, ο Έλληνας υπουργός επεσήμανε: «Είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε τον βασιλιά Αμπντάλα της Ιορδανίας, ο οποίος μας παρουσίασε την κατάσταση για το Μεσανατολικό, μια κατάσταση η οποία διαμορφώνεται μετά και την εκεχειρία στον Λίβανο, σε μια κατάσταση που παραμένει εύθραυστη, αλλά δημιουργεί μια χαραμάδα αισιοδοξίας. Θα πρέπει άμεσα να υπάρξει κατάπαυση του πυρός. Η ανθρωπιστική κρίση, η οποία αυτήν τη στιγμή σοβεί, θα πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να έχουμε άμεση απελευθέρωση των ομήρων. Η Ελλάδα στέκεται πάντοτε αρωγός με το διεθνές δίκαιο και γι' αυτόν τον λόγο υποστηρίζουμε και τη λύση των δύο κρατών με την ίδρυση του παλαιστινιακού κράτους».

«Είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε τον Ουκρανό υπουργό Εξωτερικών. Είχα και ιδιαίτερη συζήτηση μαζί του. Μια διμερή συζήτηση στην οποία μου έθεσε την κατάσταση στο πεδίο, η οποία δεν είναι καθόλου καλή και η οποία διαμορφώνει συνθήκες ακόμη μεγαλύτερης ανησυχίας ενόψει και του χειμώνα. Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει άμεση λύση, η οποία θα λαμβάνει πλήρως υπόψη της την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Ουκρανίας και αυτό θα πρέπει να συντελεστεί το συντομότερο δυνατό, στο πλαίσιο προφανώς του διεθνούς δικαίου», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε: «Είχα την ευκαιρία να συναντηθώ και με τον Τούρκο ομόλογό μου για να συζητήσουμε και τα θέματα του επικείμενου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, το οποίο θα λάβει χώρα στις αρχές του 2025 στην Άγκυρα».

Τέλος, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι εν μέσω εξελίξεων, οι οποίες αυτήν τη στιγμή δρομολογούνται και είναι πολλές, η Ελλάδα «ως μέλος του ΝΑΤΟ, ισχυρό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και σε λιγότερο από έναν μήνα, μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, έχει ένα πολύ σημαντικό διπλωματικό κεφάλαιο, ένα διεθνές αποτύπωμα, το οποίο της επιτρέπει να έχει λόγο στη διεθνή αρχιτεκτονική ασφαλείας. Ένας εταίρος, ο οποίος είναι αξιόπιστος, συνεπής, στηρίζεται στις αρχές, το διεθνές δίκαιο. Θα συνεχίσουμε την πορεία μας αυτή για να μεγαλώσουμε το διπλωματικό μας, το διεθνές μας αποτύπωμα».

