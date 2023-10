Πανικός στη Γαλλία με τους κοριούς - Η κυβέρνηση ετοιμάζει σχέδιο δράσης κατά των εντόμων Κόσμος 16:27, 06.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

8

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Οι εντομολόγοι και οι ειδικοί στον τομέα της υγείας έχουν προειδοποιήσει ότι παρόλο που υπήρξε αναμφισβήτητη αύξηση του πληθυσμού των κοριών - και όχι μόνο στη Γαλλία - πολλές πρόσφατες παρατηρήσεις είναι ψευδείς και υπάρχει κίνδυνος αδικαιολόγητης υστερίας