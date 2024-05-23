Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναγνωρίζουν τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και δεν υπάρχει ισοδυναμία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Την ίδια ώρα, ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios μετέδωσε ότι ο διευθυντής της αμερικανικής υπηρεσίας πληροφοριών CIA Oυίλιαμς Μπερνς θα ταξιδέψει σύντομα στην Ευρώπη για να έχει συνάντηση με τον διευθυντή της Μοσάντ Νταβίντ Μπαρνέα σε μια προσπάθεια να επαναληφθούν οι συνομιλίες για τους ομήρους στη Γάζα.

Ο ιστότοπος επικαλείται Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.