Οι ισραηλινές δυνάμεις βομβαρδίζουν ασταμάτητα περιοχές γύρω από δύο νοσοκομεία στη Χαν Γιουνίς, τη μεγαλύτερη πόλη στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, παγιδεύοντας γιατρούς, ασθενείς και εκτοπισμένους.

Υγειονομικοί αξιωματούχοι στη Γάζα επεσήμαναν ότι τουλάχιστον 50 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί τις τελευταίες 24 ώρες στη Χαν Γιουνίς, ανάμεσά τους και δύο παιδιά από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα εναντίον κατοικίας.

Πλέον οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει την πόλη η οποία υφίσταται πυρά από αέρος και ξηράς σχεδόν χωρίς διακοπή, καταγγέλλουν οι κάτοικοι.

Παλαιστίνιοι γιατροί επισημαίνουν ότι ισραηλινά άρματα μάχης έχουν αποκλείσει τα δύο κεντρικά νοσοκομεία της πόλης που εξακολουθούν να λειτουργούν, το Νάσερ και το αλ Άμαλ, και βομβαρδίζουν στόχους γύρω από αυτά με αποτέλεσμα να έχουν παγιδευτεί ιατρικές ομάδες, ασθενείς και εκτοπισμένοι που έχουν βρει καταφύγιο μέσα και γύρω από τις ιατρικές εγκαταστάσεις.

Οι περισσότεροι από τους 2,3 εκατομμύρια κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας στοιβάζονται πλέον στη Χαν Γιουνίς και σε μικρότερες πόλεις πιο βόρεια και νότια, αφού εκδιώχθηκαν από το βόρειο τμήμα του θύλακα στην πρώτη φάση των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ.

Εξάλλου λόγω του αποκλεισμού των νοσοκομείων, τα οποία το Ισραήλ καταγγέλλει πως η Χαμάς χρησιμοποιεί ως βάσεις για να εξαπολύει επιθέσεις –κάτι που η παλαιστινιακή οργάνωση αρνείται—, είναι αδύνατη η μεταφορά εκεί τραυματιών και νεκρών.

כוחות אוגדה 98 פושטים על אתרים צבאיים ומחסלים עשרות מחבלים במרחב חאן יונס; תיעוד: חיסול חוליית מחבלים שירתה על כוחותינו במרכז הרצועה>> pic.twitter.com/bnI5HESvR7 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 25, 2024

Τα πυρά των ισραηλινών δυνάμεων ανάγκασαν πολλούς εκτοπισμένους και αρχίσουν και πάλι την αναζήτηση για ασφαλές καταφύγιο, δήλωσαν γιατροί και κάτοικοι.

Κάτοικοι κατήγγειλαν χθες, Τετάρτη, ότι οι προειδοποιήσεις των ισραηλινών δυνάμεων να απομακρυνθούν οι άμαχοι από τις περιοχές στη γραμμή του πυρός έγιναν αφού είχαν ξεκινήσει οι επιχειρήσεις και ο κεντρικός δρόμος που οδηγεί έξω από τη Χαν Γιουνίς είχε ήδη κλείσει.

Παράλληλα επίσης χθες ο ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι ισραηλινά άρματα μάχης έπληξαν εγκαταστάσεις του στη Γάζα, όπου είχαν καταφύγει εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον εννέα άνθρωποι και να τραυματιστούν 75. Το Ισραήλ διέψευσε ότι οι δυνάμεις του ευθύνονται για την επίθεση αυτή, υπονοώντας ότι η Χαμάς ενδέχεται να βομβάρδισε το κτίριο. Πρόσθεσε μάλιστα ότι ερευνά το περιστατικό.

1,5 εκατ. άνθρωποι κινδυνεύουν

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) ανακοίνωσε ότι λιγότερο από το 20% του παλαιστινιακού θύλακα, περίπου 60 τετραγωνικά χιλιόμετρα στον νότο, αποτελεί καταφύγιο για 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους, ενώ προειδοποίησε ότι «η δραματική κλιμάκωση των συγκρούσεων απειλεί την επιβίωσή τους».

«Κάθε νοσοκομείο στη Λωρίδα της Γάζας είναι υπερπλήρες και αντιμετωπίζει ελλείψεις σε ιατρικά εφόδια, καύσιμα, τρόφιμα και νερό. Πολλά φιλοξενούν χιλιάδες εκτοπισμένες οικογένειες. Και τώρα δύο ακόμη εγκαταστάσεις (στη Χαν Γιουνίς) κινδυνεύουν να χαθούν λόγω των συγκρούσεων. Οι συσσωρευμένες επιπτώσεις στο σύστημα υγείας είναι καταστροφικές και πρέπει να ληφθεί άμεση δράση», τόνισε η ΔΕΕΣ σε ανακοίνωσή της.

Ο Τόμας Γουάιτ, διευθυντής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στη Γάζα, επέκρινε σήμερα τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ σε γειτονιές που είναι γεμάτες ευάλωτους αμάχους.

«Οι σφοδρές συγκρούσεις κοντά στα εναπομείναντα νοσοκομεία στη Χαν Γιουνίς, περιλαμβανομένων των Νάσερ και αλ Άμαλ, έχουν ουσιαστικά οδηγήσει στην περικύκλωση των εγκαταστάσεων, τρομοκρατώντας τους εργαζόμενους, τους ασθενείς και τους εκτοπισμένους που είναι παγιδευμένοι μέσα», τόνισε σε ανακοίνωσή του.

«Το νοσοκομείο αλ Χάιρ έκλεισε αφού οι ασθενείς, ανάμεσά τους και γυναίκες που είχαν μόλις υποβληθεί σε καισαρική, απομακρύνθηκαν στη μέση της νύκτας», πρόσθεσε.

Στη βόρεια Γάζα κάτοικοι καταγγέλλουν ότι τους έχουν σχεδόν τελειώσει τα τρόφιμα, κυρίως το αλεύρι, και αλέθουν τροφή για ζώα για να φάνε.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει σκοτώσει περισσότερους από 9.000 ενόπλους της Χαμάς και έχει χάσει 220 στρατιώτες τους τρεισήμισι μήνες που διαρκεί ο πόλεμος, ο οποίος ξέσπασε μετά την πρωτοφανή επίθεση του παλαιστινιακού κινήματος εναντίον του Ισραήλ.

Στο μεταξύ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 370 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις από την 7η Οκτωβρίου.

Σήμερα γιατροί επεσήμαναν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν έναν 24χρονο Παλαιστίνιο σε χωριό κοντά στην Τζενίν, αφού Ισραηλινοί στρατιώτες περικύκλωσαν το σπίτι της οικογένειάς του και υπήρξε ανταλλαγή πυρών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.