Επιθεση δέχθηκε σήμερα, ενώ περπατούσε στον δρόμο, η Νοτιοκορεάτισσα βουλευτής της κυβέρνησης, Μπαέ Χιουν-τζιν, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένη.

Πρόκειται για την δεύτερη επίθεση εναντίον πολιτικού στη χώρα αυτό τον μήνα.

Breaking News: Bae Hyunjin, a South Korean lawmaker, was being treated after she was assaulted in Seoul, the second public attack on a politician this month.https://t.co/FqIENh3ZnH — The New York Times (@nytimes) January 25, 2024

Ένας δράστης, του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν ταυτοποιηθεί, χτύπησε την βουλευτή στο κεφάλι με αντικείμενο, ενώ αυτή περπατούσεστη συνοικία Γκάνγκναμ της Σεούλ.

Το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap μετέδωσε νωρίτερα ότι ο επιτιθέμενος συνελήφθη επί τόπου και δήλωσε στην αστυνομία ότι είναι 15 ετών.

Ο ίδιος ρώτησε την Μπαέ ποιο είναι το όνομά της πριν τη χτυπήσει με μια μικρή πέτρα, ανέφερε το πρακτορείο, προσθέτοντας ότι η βουλευτής αιμορραγούσε όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ο προσωρινός αρχηγός του κόμματος, ο Χαν Ντονγκ-χουν, δήλωσε αργότερα σε δημοσιογράφους στο νοσοκομείο ότι η Μπαέ έχασε αρκετό αίμα μετά την επίθεση αλλά ότι τώρα αναρρώνει, προσθέτοντας ότι τέτοιο περιστατικό δεν πρέπει να επαναληφθεί

Δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τον δράστη ή τα κίνητρά του.

«Αναπόφευκτα μας στεναχωρεί η (σημερινή) επίθεση», ανέφερε σε ανακοίνωση ο εκπρόσωπος του Λαϊκού Κόμματος Τζουνγκ Χε-γιονγκ. «Ζητούμε εξονυχιστική έρευνα και σκληρά μέτρα σε βάρος του δράστη».

Νωρίτερα τον Ιανουάριο, ο ηγέτης του αντιπολιτευόμενου Δημοκρατικού Κόμματος Λι Τζε-μιουνγκ δέχθηκε πλήγμα με μαχαίρι στο λαιμό, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να υποβληθεί σε εγχείρηση. Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο οκτώ ημέρες αργότερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

