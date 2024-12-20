Η Βόρεια Μακεδονία δανείστηκε ακόμη 500 εκατ. ευρώ από την Ουγγαρία. Τη σχετική συμφωνία υπέγραψε σήμερα στη Βουδαπέστη η υπουργός Οικονομικών της Βόρειας Μακεδονίας, Γκορντάνα Ντιμιτρίεσκα-Κότσοσκα με εκπρόσωπο της ουγγρικής τράπεζας Export-Import Bank.

Όπως ανέφερε η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας, το νέο αυτό δάνειο 500 εκατ.ευρώ από την Ουγγαρία θα διατεθεί για την αποπληρωμή ευρωομόλογου που είχε εκδώσει η χώρα το 2018 και το οποίο λήγει στις 25 Ιανουαρίου 2025.

Η εκταμίευση του ποσού από το νέο αυτό δάνειο θα γίνει στις 9 ή 10 Ιανουαρίου 2025, όπως είπε η η υπουργός Οικονομικών της Βόρειας Μακεδονίας.

Τον περασμένο Οκτώβριο, η Βόρεια Μακεδονία δανείστηκε 500 εκατ.ευρώ από την Ουγγαρία, εκ των οποίων τα 250 εκατ.ευρώ προορίζονται για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων της χώρας και τα άλλα 250 εκατ.ευρώ στους δήμους της χώρας για τη χρηματοδότηση δημοτικών έργων.

Τα δύο αυτά δάνεια, συνολικού ύψους ενός δισεκ. ευρώ, είχαν συμφωνήσει οι πρωθυπουργοί της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι και της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, κατά τη συνάντηση που είχαν τον περασμένο Ιούλιο στην Ουάσινγκτον, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Το επιτόκιο των δύο αυτών δανείων ανέρχεται στο 3,25%, με τριετή περίοδο χάριτος και αποπληρωμή σε 15 έτη.

Η υπουργός Οικονομικών της Βόρειας Μακεδονίας δήλωσε πως η χώρα απευθύνθηκε στην Ουγγαρία για το δάνειο αυτό και όχι στις διεθνείς αγορές, διότι στη δεύτερη περίπτωση το επιτόκιο θα ανερχόταν τουλάχιστον στο 6% και οι όροι δεν θα ήταν τόσο ευνοϊκοί, όπως είπε.

Από τη στιγμή που το δεξιό VMRO-DPMNE του Χρίστιαν Μίτσκοσκι ανέλαβε τη διακύβερνηση της Βόρειας Μακεδονίας (τον Ιούνιο του 2024), η χώρα έχει στραφεί στην Ουγγαρία, τόσο για πολιτική όσο και για οικονομική υποστήριξη. Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι και το κόμμά του VMRO-DPMNE διατηρούν πολύ στενές σχέσεις με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν και το κόμμα αυτού Fidesz.

Ο Βίκτορ Όρμπαν, η χώρα του οποίου ασκεί την εναλλασσόμενη προεδρία της ΕΕ για το τρέχον εξάμηνο πραγματοποίησε στα τέλη Σεπτεμβρίου επίσκεψη στη Βόρεια Μακεδονία, όπου έτυχε θερμής υποδοχής από τον πρωθυπουργό της τελευταίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, ο οποίος τον αποκάλεσε μεγάλο φίλο της χώρας του και ισχυρό υποστηρικτή της ευρωπαϊκής της πορείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

