Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν βρέθηκε στο στόχαστρο σφοδρής κριτικής από αριστερούς βουλευτές για δηλώσεις που φέρεται να έκανε και χαρακτηρίστηκαν «ρατσιστικές» σχετικά με την κατάσταση στα νοσοκομεία, όπως έγραψε η εφημερίδα Le Monde, με τη γαλλική προεδρία να διαψεύδει σήμερα το δημοσίευμα.

Σε μία έρευνα της εφημερίδας, που επικαλείται τις φερόμενες δηλώσεις, ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους είχε πει, το 2023, ενώπιον του υπουργού του Υγείας εκείνη την εποχή Ορελιέν Ρουσό, ότι «το πρόβλημα των επειγόντων περιστατικών σε αυτή τη χώρα είναι ότι είναι γεμάτα με αφρικανικής καταγωγής άτομα» ("Mamadou").

Selon le Monde, le Président de la République française parle de nous en ces termes :

« Jojo le gilet jaune », « les gens qui ne sont rien », les « rabzouz », « c’est rempli de Mamadou » à l’hôpital, « la cage aux folles » : Matignon sous Attal, « les cocottes » : Castets et… https://t.co/ruBw78r88C — Quitterie de Villepin (@Quitt3rie) December 19, 2024

«Το Ελιζέ διαψεύδει κατηγορηματικά αυτές τις υποτιθέμενες δηλώσεις, οι οποίες δεν επαληθεύτηκαν σε καμία περίπτωση από την προεδρία πριν από τη δημοσίευσή τους», ανέφερε σήμερα το περιβάλλον του Εμανουέλ Μακρόν.

Πριν από αυτήν τη διάψευση, υπήρξαν χθες πολλές αντιδράσεις.

«Αυτές οι ρατσιστικές δηλώσεις του προέδρου της γαλλικής Δημοκρατίας, τις οποίες ανέφερε η εφημερίδα Le Monde, συνιστούν μία προσβολή για τη Δημοκρατία. Είναι το απόλυτο όνειδος. Ανυπομονώ να φύγει», έγραψε σε μήνυμά του στο Χ ο συντονιστής της Ανυπότακτης Γαλλίας (ριζοσπαστική αριστερά) Μανουέλ Μπομπάρ, εκφράζοντας την αγανάκτησή του, όπως και πολλοί βουλευτές του κόμματός του.

Ces propos racistes du président de la République, rapportés par le journal @lemondefr, sont une insulte à la République.



C’est une honte absolue. Vivement qu’il s’en aille. pic.twitter.com/vxRMrAwm3T — Manuel Bompard (@mbompard) December 19, 2024

Αυτές οι δηλώσεις «είναι ρατσιστικές. Αναμφισβήτητα. Είναι ανυπόφορες», επισήμανε στο ίδιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο κομμουνιστής βουλευτής του Παρισιού Ιαν Μπροσά.

«Όλα παίζουν: ρατσισμός, ομοφοβία, σεξισμός. Όλα μαζί μέσα σε ένα χρυσό παλάτι, μακριά από τα βλέμματα των Γάλλων, στους οποίους κάνει κηρύγματα ηθικής καθόλη τη διάρκεια της ημέρας», δήλωσε από την πλευρά του ο βουλευτής της Σομ Φρανσουά Ρουφέν, επικαλούμενος επίσης φράσεις που αποδόθηκαν στον ένοικο του Ελιζέ από αυτήν τη μακρά έρευνα της Le Monde.

« C’est rempli de Mamadou », en parlant de l’hôpital.



« La cage aux folles », en parlant de Matignon sous Gabriel Attal.



« Les cocottes » en parlant de femmes politiques.



Ce sont des mots d’Emmanuel Macron, révélés par LeMonde.



Tout y passe : racisme, homophobie, sexisme. Le… pic.twitter.com/CWz3pAmWIt — François Ruffin (@Francois_Ruffin) December 19, 2024

Η Le Monde έγραψε επίσης ότι ο Μακρόν αποκαλούσε το γραφείο του πρωθυπουργού Γκάμπριελ Ατάλ «το κλουβί με τις τρελές» "La cage aux folles".

Επίσης ότι ο πρόεδρος και οι σύμβουλοί του χαρακτήριζαν τους ομοφυλόφιλους «μικρές αδελφές» ("petits pédés") ή «μεγάλες αδελφές» ("grandes tarlouzes"). Και χθες έγραψε ότι ο Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε τη Μαρίν Τοντελιέ, επικεφαλής των Οικολόγων και τη Λουσί Καστέ, την οποία είχε προτείνει το Νέο Λαϊκό Μέτωπο (αριστερά) για το Ματινιόν «κοκότες».

«Χθες, ενημερωθήκαμε για τις εξαιρετικά σοκαριστικές ομοφοβικές δηλώσεις του προέδρου της Δημοκρατίας (…). Σήμερα, ήταν σεξιστικές δηλώσεις (…). Αναμένουμε το αύριο με ανυπομονησία…», κατήγγειλε στο Χ η Τοντελιέ.

