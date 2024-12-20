Σκρουτζ: Επιχειρηματίας χρεώνει 90 ευρώ για το χριστουγεννιάτικο, οικογενειακό τραπέζι

Ο επιχειρηματίας Ρίτσαρντ Κάρτερ αποφάσισε φέτος τα Χριστούγεννα να χρεώσει την οικογένεια και τους φίλους του θα παρευρεθούν στο εορταστικό δείπνο του για έναν λόγο: δεν τον νοιάζει αν θα τον χαρακτηρίσουν Σκρουτζ γιατί «αυτή τη φήμη την έχει ήδη κερδίσει όλα αυτά τα χρόνια», όπως δήλωσε στη Daily Mail.

Παρά τις αντιδράσεις της γυναίκας του, αυτά τα Χριστούγεννα όσοι θελήσουν να καθίσουν στο πολυτελές τραπέζι του, θα πρέπει να καταβάλλουν 75 λίρες (90 ευρώ) έκαστος.

Σε αντάλλαγμα θα γευθούν εκλεκτά εδέσματα - όπως αντί για γαλοπούλα. ένα εκλεκτό prime rib (κομμάτι από πλευρά βοδινού) και ιβηρικό ζαμπόν ως ορεκτικό- αλλά και πανάκριβα κρασιά όπως σαμπάνια για καλωσόρισμα και λευκό βουργουνδίας ή ισπανικό κόκκινο κρασί στο δείπνο.

Μάλιστα, όπως αστειεύτηκε ο Κάρτερ, «αν υπολογίσεις το κόστος του prime rib και όλο το κρασί και τα αλκοολούχα ποτά που θα καταναλωθούν, ίσως οι 75 λίρες να είναι τελικά λίγες».

I'm charging my family and friends £75 for Christmas dinner - there will be no turkey and my wife thinks I'm mad, but I'm not worried about being labelled a Scrooge https://t.co/r4jx2fKiat pic.twitter.com/EH19y0VrkG — Daily Mail Online (@MailOnline) December 20, 2024

Μάλιστα, αυτή είναι η πρώτη χρονιά που ο Ρίτσαρντ επιχειρεί να χρεώσει το χριστουγεννιάτικο δείπνο και καθώς αυτός και η οικογένειά του εναλλάσσονται κάθε χρόνο και πιστεύει ότι μπορεί να μην έρθει η σειρά του για «αρκετά χρόνια».

Πάντως, όπως είπε, τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό.

«Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα σε ποια φιλανθρωπία θα πάνε τα χρήματα. Νομίζω ότι θα το αφήσουμε να το ψηφίσουμε με μερικά ποτά στο τέλος του δείπνου και να δούμε πού θα καταλήξουμε», είπε ο ιδρυτής της Lopay.

Πηγή: skai.gr

