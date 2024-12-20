Η Ελβετία και η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέληξαν σε συμφωνία για την επικαιροποίηση της εμπορικής τους σχέσης, ξεπερνώντας τις ανησυχίες της Ελβετίας για το μεταναστευτικό και ανοίγοντας τον δρόμο για τη μεγαλύτερη αναδιαμόρφωση των διμερών σχέσεων εδώ και χρόνια.

Η πρόεδρος της Ελβετικής Ομοσπονδίας, η Βιόλα Άμχερντ, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσαν την πολιτική συμφωνία σε κοινή συνέντευξη Τύπου στην ελβετική πρωτεύουσα Βέρνη.

«Σήμερα αποφασίστηκαν τα τελευταία θέματα... Είμαι πολύ χαρούμενη που καταλήξαμε σε ένα καλό συμπέρασμα», δήλωσε η Άμχερντ, που είναι η επίσημη επικεφαλής της επταμελούς εκτελεστικής εξουσίας στην Ελβετία.

Η φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε τη συμφωνία «ιστορική» και κρίσιμης σημασίας, δεδομένων των γεωπολιτικών εντάσεων.

«Στην Ελβετία όπως και στα 27 κράτη μέλη μας, σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον, ισχυρές συμπράξεις όπως η δική μας δεν είναι απλώς ένα πλεονέκτημα, επιβάλλονται», είπε.

Η συμφωνία, που επιτεύχθηκε έπειτα από συνομιλίες εννέα μηνών, καλύπτει τομείς από την ηλεκτρική ενέργεια μέχρι την κρατική βοήθεια, τις μεταφορές, την ελεύθερη κυκλοφορία, στήνοντας το σκηνικό για μια σκληρή διαδικασία έγκρισης στην Ελβετία.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών ήταν η συμφωνία για τη λεγόμενη «δυναμική ευθυγράμμιση» των νόμων βάσει της οποίας η Ελβετία υποχρεούται, εν αναμονή της διαμόρφωσης των δικών της συνταγματικών εγγυήσεων, να προσαρμόζει τη νομοθεσία της σε σχετικές εν εξελίξει αλλαγές στη νομοθεσία της ΕΕ.

Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο της Ελβετίας επιδίωξε επίσης να αποσπάσει παραχωρήσεις από την ΕΕ σχετικά με το πώς μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις να ελέγξει τη μετανάστευση από την ΕΕ ώστε να απαντήσει σε ανησυχίες που αφορούν μια ταχεία πληθυσμιακή αύξηση.

Η νέα συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί από το ελβετικό και τα ευρωπαϊκά κοινοβούλια και είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα υποβληθεί σε δημοψήφισμα στην Ελβετία, όπου οι επικριτές της επιστρατεύουν τις δυνάμεις τους για να την απορρίψουν.

Οι οικονομικές σχέσεις της Ελβετίας με αυτό που είναι τώρα η ΕΕ οικοδομήθηκαν πάνω στη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου το 1972 η οποία διευρύνθηκε στη συνέχεια με πολλές συμφωνίες που ακολούθησαν. Ωστόσο, οι συμφωνίες αυτές είχαν ημερομηνία λήξης, με ορισμένες από αυτές να λήγουν ενόσω η Ευρώπη επικαιροποιεί τους κανονισμούς της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.