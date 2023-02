Επεισόδια στο Σουρινάμ: Εισβολή διαδηλωτών στην Εθνοσυνέλευση - Δείτε βίντεο

Επεισοδιακά εξελίχθηκε διαδήλωση κατά της ακρίβειας και των μέτρων λιτότητας που έχει επιβάλει η κυβέρνηση του Σουρινάμ. Πλήθος διαδηλωτών συγκρούστηκε με τις δυνάμεις ασφαλείας στην πρωτεύουσα Παραμαρίμπο και αφού έσπασε τον αστυνομικό κλοιό, εισέβαλε στο κτήριο της Εθνοσυνέλευσης.

#Paramaribo #Suriname🇸🇷- Crowds of protesters have stormed into the National Assembly building grounds at #Onafhankelijkheidsplein within the capital city with some vandalism seen (📹Harvey Panka) pic.twitter.com/sPqa3R4uN7