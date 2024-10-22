Η Βόρεια Κορέα διέψευσε σήμερα ότι έστειλε 1. 500 στρατιώτες της στη Ρωσία για να εκπαιδευτούν και δυνητικά να κινητοποιηθούν στον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ εκπρόσωπος της Πιονγκγιάνγκ στον ΟΗΕ έφτασε ως το σημείο να χαρακτηρίσει «αβάσιμη φήμη» τον σχετικό ισχυρισμό της Σεούλ.

Περίπου 1.500 στρατιώτες των βορειοκορεατικών ειδικών δυνάμεων βρίσκονται ήδη στη Ρωσία για να εγκλιματιστούν και αναμένεται σύντομα να μεταβούν στο μέτωπο, ανακοίνωσε την Παρασκευή η νοτιοκορεατική υπηρεσία πληροφοριών, σύμφωνα με την οποία αναμένεται η αποστολή συνολικά περίπου 12.000 στρατιωτών.

«Όσον αφορά τη λεγόμενη στρατιωτική συνεργασία με τη Ρωσία, η αντιπροσωπεία μου δεν αισθάνεται την ανάγκη να σχολιάσει αυτές τις στερεότυπες αβάσιμες φήμες», δήλωσε Βορειοκορεάτης εκπρόσωπος στη διάρκεια συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η οποία διεξήχθη χθες, Δευτέρα, το απόγευμα στη Νέα Υόρκη.

Οι ισχυρισμοί της Σεούλ «έχουν στόχο να αμαυρώσουν την εικόνα της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας και να υπονομεύσουν τις νόμιμες, φιλικές και συνεργατικές σχέσεις ανάμεσα σε δύο κυρίαρχα κράτη», πρόσθεσε.

Νωρίτερα χθες, το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή στη Σεούλ, για να του ζητήσει την «άμεση» αποχώρηση των στρατιωτών που εστάλησαν, σύμφωνα με τη νοτιοκορεατική κυβέρνηση.

O Ρώσος διπλωμάτης «υπογράμμισε ότι η συνεργασία ανάμεσα στη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα (…) δεν στρέφεται κατά των συμφερόντων ασφαλείας της Νότιας Κορέας».

Δορυφορικές εικόνες παρουσιάζει η Σεούλ - Ετοιμάζει αντίμετρα

Την ανάπτυξη Βορειοκορεατών στρατιωτών δεν έχουν επιβεβαιώσει ούτε το NATO ούτε οι ΗΠΑ, αλλά και οι δύο έκριναν ότι αν επαληθευτούν οι πληροφορίες αυτές θα πρόκειται για δυνητικά επικίνδυνη κλιμάκωση στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στην αναφορά της, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (NIS) της Νότιας Κορέας ωστόσο δημοσιεύει επίσης λεπτομερείς δορυφορικές εικόνες που δείχνουν, σύμφωνα με την ίδια, την πρώτη ανάπτυξη αυτών των στρατιωτών.

Σήμερα η Σεούλ «καταδίκασε έντονα» την ενέργεια αυτή της Βόρειας Κορέας, ζητώντας την άμεση αποχώρηση των Βορειοκορεατών στρατιωτών.

«Απαντώντας στην ανάπτυξη της στρατιωτικής συνεργασίας ανάμεσα στη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα μετά την ανάπτυξη Βορειοκορεατών μάχιμων στρατιωτών, η κυβέρνηση θα εφαρμόσει σταδιακά αντίμετρα», ανακοίνωσε το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας της Σεούλ.

Επικαλούμενο κυβερνητική πηγή, το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap μετέδωσε σήμερα ότι η Σεούλ εξετάζει το ενδεχόμενο να αποστείλει αντιπροσωπεία στην Ουκρανία, αποτελούμενη από στρατιωτικούς της υπηρεσίας πληροφοριών, για να παρακολουθούν την ανάπτυξη Βορειοκορεατών στρατιωτών.

Καθώς οι σχέσεις ανάμεσα στην Πιονγκγιάνγκ και τη Σεούλ βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδό τους εδώ και δεκαετίες, η Βόρεια Κορέα, η οποία διαθέτει πυρηνικό όπλο, έχει προσεγγίσει ακόμη περισσότερο τη Ρωσία, τη σύμμαχό της από τότε που ιδρύθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η Νότια Κορέα και οι ΗΠΑ κατηγορούν εξάλλου εδώ και καιρό τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν ότι εφοδιάζει τη Ρωσία με όπλα που χρησιμοποιούνται στην Ουκρανία.

Στο μεταξύ, ο Ρώσος πρόεδρος έκανε σπάνια επίσκεψη στην Πιονγκγιάνγκ τον Ιούνιο, στη διάρκεια της οποίας οι δύο χώρες υπέγραψαν συνθήκη αμοιβαίας άμυνας, οι λεπτομέρειες της οποίας δεν αποκαλύφθηκαν. Αυτό τροφοδότησε τις εικασίες για νέες μεταφορές όπλων --οι οποίες συνιστούν παραβίαση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από τον ΟΗΕ στη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα.

