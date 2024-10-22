Ακόμη 7 κάτοικοι της Ανατολικής Ιερουσαλήμ συνελήφθησαν σήμερα ως ύποπτοι για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν.

Οι ύποπτοι είναι όλοι ηλικίας 19 έως 23 ετών, σύμφωνα με αξιωματούχους της αστυνομίας και την Σιν Μπετ και συνελήφθησαν για σχεδιασμό επιθέσεων στο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας ενός Ισραηλινού πυρηνικού επιστήμονα και ενός δημάρχου στο κεντρικό Ισραήλ.

Ο αρχηγός του κυκλώματος, ένας 23χρονος ονόματι Rami Alian, κατηγορείται ότι στρατολογήθηκε από έναν Ιρανό πράκτορα ενώ κανένας από τους υπόπτους δεν είχε ποινικό μητρώο ή ιστορικό στην ασφάλεια.

Το κύκλωμα ήταν ενεργό για περίπου δύο χρόνια, σύμφωνα με τους Times of Israel και τους δόθηκαν διάφορες αποστολές για τις οποίες πληρώθηκαν χιλιάδες σέκελ, συμπεριλαμβανομένων γκράφιτι που απαιτούσαν την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα και βανδαλισμούς στην Ιερουσαλήμ, καθώς και την αποστολή φωτογραφιών διαφόρων τοποθεσιών.

Μία από τις αποστολές που τους είχε ανατεθεί ήταν η ρίψη χειροβομβίδας σε έναν Ισραηλινό υπάλληλο ασφαλείας, ωστόσο δεν πραγματοποιήθηκε η αποστολή. Συγκεκριμένα, ο Alian είχε λάβει μια φωτογραφία και τη διεύθυνση ενός πυρηνικού επιστήμονα. Του είπαν ότι θα τον πλήρωναν 53.000 δολάρια εάν υλοποιούσε την αποστολή. Οι Αρχές λένε ότι ο Alian άρχισε τις προετοιμασίες για να πραγματοποιήσει την αποστολή που του είχε ανατεθεί αλλά τελικά συνελήφθη πριν προλάβει να το κάνει.

Σύμφωνα με το Channel 12, ο Alian είπε στους αστυνομικούς ότι γνώριζε ότι εργαζόταν για Ιρανούς και ήθελε να βλάψει την εθνική ασφάλεια, επικαλούμενος τον πόλεμο στη Γάζα.

Η αποκάλυψη έρχεται μόλις μια μέρα μετά τη δημοσίευση της σύλληψης ενός άλλου κατασκοπευτικού κυκλώματος.

Πηγή: skai.gr

