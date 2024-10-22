Ένας Αβορίγινας διαδηλωτής συνελήφθη στην Όπερα του Σίδνεϊ, καθώς ο κόσμος περίμενε να δει τον Βασιλιά Κάρολο και τη Βασίλισσα Καμίλα την τελευταία μέρα της περιοδείας τους στην Αυστραλία.

Aboriginal protester arrested during King's Sydney tour https://t.co/B9T2oUpYz7 October 22, 2024

Πλήθος κόσμου γέμισαν τον προαύλιο χώρο του λιμανιού για να δουν την επίσκεψη του βασιλικού ζεύγους το απόγευμα της Τρίτης.

Πριν φτάσουν, ο Wayne Wharton, γνωστός ακτιβιστής ιθαγενών από το Μπρίσμπεϊν, συνελήφθη αφού φώναξε αντιβασιλικά συνθήματα και αρνήθηκε την εντολή της αστυνομίας να απομακρυνθεί από το σημείο.

Υπενθυμίζεται ότι ένταση επικράτησε και τη Δευτέρα στο αυστραλιανό κοινοβούλιο στην Καμπέρα τη στιγμή που πραγματοποιούσε επίσημη επίσκεψη ο βασιλιάς Κάρολος.

Συγκεκριμένα, ενώ ο Βρετανός μονάρχης είχε ανέβει στο βήμα και εκφωνούσε τον λόγο του, η γερουσιαστής Λίντια Θορπ τον διέκοψε με υβριστικούς χαρακτηρισμούς, προκαλώντας αμηχανία στην αίθουσα.

Η γερουσιαστής Θορπ φώναξε «f**k την αποικία» και «Δεν είσαι δικός μου βασιλιάς. Διαπράξατε γενοκτονία εναντίον του λαού μας» ενώ ήταν τυλιγμένη σε ένα γούνινο παλτό ιθαγενών Αβοριγίνων, όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο.

The end of King Charles speech has been interrupted by a protest from an indigenous campaigner.

Senator Lidia Thorpe shouted at the stage “you are not our King”, “this is not your land”.

She demanded the King apologise for British atrocities in Australia pic.twitter.com/ZytV8X9OC9 — Chris Ship (@chrisshipitv) October 21, 2024

