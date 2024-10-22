Λογαριασμός
Σύλληψη Αβορίγινα διαδηλωτή κατά την περιοδεία του βασιλιά Καρόλου στο Σίδνεϊ

Ο ακτιβιστής Wayne Wharton συνελήφθη στην Όπερα του Σίδνεϊ, ενώ κόσμος περίμενε να δει το βασιλικό ζεύγος την τελευταία μέρα της περιοδείας στην Αυστραλία

βασιλιάς Κάρολος Αυστραλία

Ένας Αβορίγινας διαδηλωτής συνελήφθη στην Όπερα του Σίδνεϊ, καθώς ο κόσμος περίμενε να δει τον Βασιλιά Κάρολο και τη Βασίλισσα Καμίλα την τελευταία μέρα της περιοδείας τους στην Αυστραλία.

Πλήθος κόσμου γέμισαν τον προαύλιο χώρο του λιμανιού για να δουν την επίσκεψη του βασιλικού ζεύγους το απόγευμα της Τρίτης.

Πριν φτάσουν, ο Wayne Wharton, γνωστός ακτιβιστής ιθαγενών από το Μπρίσμπεϊν, συνελήφθη αφού φώναξε αντιβασιλικά συνθήματα και αρνήθηκε την εντολή της αστυνομίας να απομακρυνθεί από το σημείο.

Υπενθυμίζεται ότι ένταση επικράτησε και τη Δευτέρα στο αυστραλιανό κοινοβούλιο στην Καμπέρα τη στιγμή που πραγματοποιούσε επίσημη επίσκεψη ο βασιλιάς Κάρολος.

Συγκεκριμένα, ενώ ο Βρετανός μονάρχης είχε ανέβει στο βήμα και εκφωνούσε τον λόγο του, η γερουσιαστής Λίντια Θορπ τον διέκοψε με υβριστικούς χαρακτηρισμούς, προκαλώντας αμηχανία στην αίθουσα.

Η γερουσιαστής Θορπ φώναξε «f**k την αποικία» και «Δεν είσαι δικός μου βασιλιάς. Διαπράξατε γενοκτονία εναντίον του λαού μας» ενώ ήταν τυλιγμένη σε ένα γούνινο παλτό ιθαγενών Αβοριγίνων, όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο.

