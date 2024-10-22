Νέες επιστημονικές ανακαλύψεις ενισχύουν την υπόθεση ότι ο διάσημος ο σχηματισμός Durupinar στα σύνορα Τουρκίας – Ιράν, θα μπορούσε πράγματι να κρύβει τα απομεινάρια της βιβλικής Κιβωτού του Νώε.

Η «Ερευνητική ομάδα του Όρους Αραράτ και της Κιβωτού του Νώε», αποτελούμενη από επιστήμονες από πανεπιστήμια στην Τουρκία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, άρχισαν το 2021 να συγκεντρώνουν υλικά – πέτρες και χώμα - από τον σχηματισμό, τα οποία εξέτασαν σε εργαστήρια με τις τελευταίες επιστημονικές μεθόδους.

Η ανάλυσή τους, που διεξήχθη στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, προσπάθησε να προσδιορίσει την ηλικία και τη σύνθεση του σχηματισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στον εντοπισμό σημαδιών αρχαίας ανθρώπινης δραστηριότητας ή αποδείξεις ότι η τοποθεσία είχε βυθιστεί κάποτε κάτω από το νερό.

Oπως αποκαλύπτει η Sun, τα αποτελέσματα των αναλύσεων ήταν εκπληκτικά.

Πρώτον, τα δείγματα χρονολογήθηκαν μεταξύ 3500 και 5000 ετών - ταιριάζουν απόλυτα με το βιβλικό χρονοδιάγραμμα του κατακλυσμού του Νώε.

Δεύτερον, και πιο εντυπωσιακό, η ομάδα αποκάλυψε την παρουσία ουσιών που μοιάζουν με πηλό και θαλάσσιων υλικών μέσα στο έδαφος.

Τρίτον, τα φυσικά χαρακτηριστικά της τοποθεσίας ευθυγραμμίζονται στενά με τη βιβλική περιγραφή των διαστάσεων της Κιβωτού: Μήκος τριακόσιοι πήχεις, πλάτος πενήντα πήχεις και ύψος τριάντα πήχεις.

Τα ευρήματα αυτά αναζωπύρωσαν τον ενθουσιασμό για τη βιβλική Κιβωτό του Νώε καθώς ενίσχυσαν και τροφοδότησαν τη θεωρία ότι ο σχηματισμός Durupinar θα μπορούσε πράγματι να ήταν μέρος ενός θαλάσσιου περιβάλλοντος πριν από χιλιάδες χρόνια και η θέση όπου θα μπορούσε να προσαράξει η Κιβωτός μετά τον κατακλυσμό.

