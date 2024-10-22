Νέες επιστημονικές ανακαλύψεις ενισχύουν την υπόθεση ότι ο διάσημος ο σχηματισμός Durupinar στα σύνορα Τουρκίας – Ιράν, θα μπορούσε πράγματι να κρύβει τα απομεινάρια της βιβλικής Κιβωτού του Νώε.
Η «Ερευνητική ομάδα του Όρους Αραράτ και της Κιβωτού του Νώε», αποτελούμενη από επιστήμονες από πανεπιστήμια στην Τουρκία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, άρχισαν το 2021 να συγκεντρώνουν υλικά – πέτρες και χώμα - από τον σχηματισμό, τα οποία εξέτασαν σε εργαστήρια με τις τελευταίες επιστημονικές μεθόδους.
Η ανάλυσή τους, που διεξήχθη στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, προσπάθησε να προσδιορίσει την ηλικία και τη σύνθεση του σχηματισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στον εντοπισμό σημαδιών αρχαίας ανθρώπινης δραστηριότητας ή αποδείξεις ότι η τοποθεσία είχε βυθιστεί κάποτε κάτω από το νερό.
Oπως αποκαλύπτει η Sun, τα αποτελέσματα των αναλύσεων ήταν εκπληκτικά.
- Πρώτον, τα δείγματα χρονολογήθηκαν μεταξύ 3500 και 5000 ετών - ταιριάζουν απόλυτα με το βιβλικό χρονοδιάγραμμα του κατακλυσμού του Νώε.
- Δεύτερον, και πιο εντυπωσιακό, η ομάδα αποκάλυψε την παρουσία ουσιών που μοιάζουν με πηλό και θαλάσσιων υλικών μέσα στο έδαφος.
- Τρίτον, τα φυσικά χαρακτηριστικά της τοποθεσίας ευθυγραμμίζονται στενά με τη βιβλική περιγραφή των διαστάσεων της Κιβωτού: Μήκος τριακόσιοι πήχεις, πλάτος πενήντα πήχεις και ύψος τριάντα πήχεις.
Τα ευρήματα αυτά αναζωπύρωσαν τον ενθουσιασμό για τη βιβλική Κιβωτό του Νώε καθώς ενίσχυσαν και τροφοδότησαν τη θεωρία ότι ο σχηματισμός Durupinar θα μπορούσε πράγματι να ήταν μέρος ενός θαλάσσιου περιβάλλοντος πριν από χιλιάδες χρόνια και η θέση όπου θα μπορούσε να προσαράξει η Κιβωτός μετά τον κατακλυσμό.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.