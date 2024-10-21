Νότια Κορέα: Κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή για τα στρατεύματα της Βόρειας Κορέας

Το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή στη Σεούλ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αποστολή στρατευμάτων από τη Βόρεια Κορέα στη Ρωσία προκειμένου να αναπτυχθούν στην Ουκρανία, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Ο Γκεόργκι Ζινόβιεβ, ο πλέον υψηλόβαθμος Ρώσος απεσταλμένος στη Σεούλ, δήλωσε στο Yonhap ότι συναντήθηκε με τον πρώτο αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών της Νότιας Κορέας, τον Κιμ Χονγκ-κιουν, νωρίτερα σήμερα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Η υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Βόρεια Κορέα απέστειλε 1.500 μέλη των ειδικών της δυνάμεων στη ρωσική Άπω Ανατολή για να εκπαιδευτούν και να εγκλιματιστούν σε τοπικές στρατιωτικές βάσεις, τα οποία πιθανόν θα αποσταλούν να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει τις αναφορές ότι τα στρατεύματα της Βόρειας Κορέας πολεμούν για τη Ρωσία, δήλωσε εκπρόσωπος την Παρασκευή, αλλά εάν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε «αυτό θα σηματοδοτεί μια επικίνδυνη εξέλιξη στον ρωσικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.