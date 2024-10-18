Το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να επιβεβαιώσει "σε αυτό το στάδιο" την ανάπτυξη από τη Βόρεια Κορέα στρατιωτών στη Ρωσία, δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις πληροφορίες των νοτιοκορεατικών μυστικών υπηρεσιών.

"Σε αυτό το στάδιο, η επίσημη θέση μας είναι πως δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι Βορειοκορεάτες έχουν εμπλακεί ενεργά ως στρατιώτες στη (ρωσική) πολεμική προσπάθεια", είπε σε συνέντευξη Τύπου στην έδρα της Συμμαχίας. "Αλλά, βέβαια, αυτό μπορεί να αλλάξει", πρόσθεσε, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις σημερινές επιβεβαιώσεις της νοτιοκορεατικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Η Βόρεια Κορέα ανέπτυξε ένα πρώτο απόσπασμα 1.500 στρατιωτών των ειδικών δυνάμεών της στο Βλαδιβοστόκ, στη ρωσική Άπω Ανατολή και θα στείλει και άλλους προσεχώς, δήλωσε σήμερα η νοτιοκορεατική υπηρεσία.

Η τελευταία δήλωσε, με την υποστήριξη δορυφορικών εικόνων, πως "εντόπισε από τις 8 έως τις 13 (Οκτωβρίου) ότι η Βόρεια Κορέα μετέφερε ειδικές δυνάμεις της στη Ρωσία με πλοίο μεταφοράς του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού, επιβεβαιώνοντας την έναρξη της στρατιωτικής συμμετοχής της Βόρειας Κορέας".

Ο Ρούτε διευκρίνισε πως είναι σε "στενή επαφή" με τους ασιατικούς εταίρους του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων η Νότια Κορέα, που συμμετείχε χθες, Πέμπτη, σε μια συνάντηση της Συμμαχίας σε επίπεδο υπουργών Άμυνας.

Απαντώντας σε ερώτηση χθες για αυτούς τους Βορειοκορεάτες στρατιώτες, σχετικά με τους οποίους ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε πως 10.000 από αυτούς ετοιμάζονται να πολεμήσουν στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων, ο νέος γενικός γραμματέας της Συμμαχίας είχε ήδη πει πως δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες αυτές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

