Η Βόρεια Κορέα ανέπτυξε το πρώτο απόσπασμα 1.500 στρατιωτών των ειδικών δυνάμεών της στο Βλαδιβοστόκ, στη ρωσική Άπω Ανατολή, και σύντομα θα αποστείλει κι άλλους, δήλωσε σήμερα η υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας.

Η υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας «αντιλήφθηκε από τις 8 έως τις 13 (Οκτωβρίου) ότι η Βόρεια Κορέα μετέφερε τις ειδικές της δυνάμεις στη Ρωσία σε μεταγωγικό πλοίο του ρωσικού ναυτικού, επιβεβαιώνοντας την έναρξη της στρατιωτικής ανάμειξης της Βόρειας Κορέας», ανέφερε σε ανακοίνωση, δημοσιεύοντας λεπτομερείς δορυφορικές εικόνες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

