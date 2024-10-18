Bίντεο που φέρεται να δείχνει Bορειοκορεάτες στρατιώτες να εκπαιδεύονται στη Ρωσία ανέβασε Ουκρανός πολιτικός.

Ο Άντον Γκεραστσένκο, τέως σύμβουλος του Υπουργού Εσωτερικών της Ουκρανίας ανήρτησε το μεσημέρι στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα Χ ένα βίντεο που φέρεται να δείχνει Βορειοκορεάτες στρατιώτες να εκπαιδεύονται στη Ρωσία. Το βίντεο έχει κάνει από το πρωί τον γύρο των κοινωνικών δικτύων.



Ο Ουκρανός αξιωματούχος επικαλείται ερευνητές του ανεξάρτητου μη κυβερνητικού ιδρύματος OSINT, που εντόπισαν ότι το βίντεο με τους Βορειοκορεάτες γυρίστηκε σε ένα πεδίο εκπαίδευσης στη Σεργκεγιέβκα στο Πριμόρσκι Κράι που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της ρωσικής επικράτειας και συνορεύει με την Κίνα και τη Βόρεια Κορέα.

Το βίντεο δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη διεθνή πηγή.

Videos appeared online reportedly showing North Korean troops training in Russia.



OSINT researchers have located that this was filmed at a training range in Sergeyevka, Primorsky Krai, Russia. https://t.co/AzZhr68n7g pic.twitter.com/RUlnrUplHr — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 18, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.