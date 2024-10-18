Λογαριασμός
Το Κίεβο ανήρτησε βίντεο που φέρεται να δείχνει Bορειοκορεάτες στρατιώτες να εκπαιδεύονται στη Ρωσία  

Το βίντεο δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη πηγή - Ο Άντον Γκεραστσένκο, τέως σύμβουλος του Υπουργού Εσωτερικών της Ουκρανίας το ανήρτησε στο Χ

Βόρεια Κορέα στρατιώτες

Bίντεο που φέρεται να δείχνει Bορειοκορεάτες στρατιώτες να εκπαιδεύονται στη Ρωσία ανέβασε Ουκρανός πολιτικός. 

Ο Άντον Γκεραστσένκο, τέως σύμβουλος του Υπουργού Εσωτερικών της Ουκρανίας ανήρτησε το μεσημέρι στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα Χ ένα βίντεο που φέρεται να δείχνει Βορειοκορεάτες στρατιώτες να εκπαιδεύονται στη Ρωσία. Το βίντεο έχει κάνει από το πρωί τον γύρο των κοινωνικών δικτύων.

Ο Ουκρανός αξιωματούχος επικαλείται ερευνητές του ανεξάρτητου μη κυβερνητικού ιδρύματος OSINT, που εντόπισαν ότι το βίντεο με τους Βορειοκορεάτες γυρίστηκε σε ένα πεδίο εκπαίδευσης στη Σεργκεγιέβκα στο Πριμόρσκι Κράι που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της ρωσικής επικράτειας και συνορεύει με την Κίνα και τη Βόρεια Κορέα.

Το βίντεο δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη διεθνή πηγή. 

