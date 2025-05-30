Kατάπαυση του πυρός 60 ημερών και την απελευθέρωση 28 Ισραηλινών ομήρων -ζωντανών και νεκρών- κατά την πρώτη εβδομάδα, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 1.236 Παλαιστινίων κρατουμένων και την επιστροφή των σορών180 Παλαιστινίων νεκρών, προβλέπει το σχέδιο των ΗΠΑ για τη Γάζα, σύμφωνα με το Reuters.

Το έγγραφο, το οποίο αναφέρει πως έχει «εγγυητή» τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τις μεσολαβήτριες χώρες Αίγυπτο κα Κατάρ, περιλαμβάνει την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα μόλις η Χαμάς δώσει τη συγκατάθεσή της στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Η βοήθεια θα διανεμηθεί από τα Ηνωμένα Έθνη, την Ερυθρά Ημισέληνο και άλλους συμφωνημένους διαύλους.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε χθες, Πέμπτη, πως το Ισραήλ συμφώνησε με την αμερικανική πρόταση για κατάπαυση του πυρός.

Ισραηλινά ΜΜΕ ανέφεραν πως ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε στις οικογένειες των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα ότι το Ισραήλ αποδέχθηκε τη συμφωνία που παρουσίασε ο απεσταλμένος του Τραμπ στη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ. Το γραφείο του πρωθυπουργού αρνήθηκε να κάνει σχόλιο.

Από την πλευρά της, η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς δήλωσε ότι έλαβε την ισραηλινή απάντηση στην πρόταση, η οποία, είπε, «δεν ανταποκρίνεται σε κανένα από τα παλαιστινιακά δίκαια και νόμιμα αιτήματα», μεταξύ των οποίων η άμεση παύση των εχθροπραξιών και το τέλος της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα.

Ο αξιωματούχος της οργάνωσης Μπάσεμ Ναΐμ δήλωσε πως η ισραηλινή απάντηση «επιδιώκει ουσιαστικά να κατοχυρώσει την κατοχή και να διαιωνίσει πολιτικές φόνων και λιμοκτονίας, ακόμη και στη διάρκεια αυτής που υποτίθεται ότι θα είναι περίοδος προσωρινής αποκλιμάκωσης.»

Ωστόσο, είπε, η ηγεσία της Χαμάς «πραγματοποιεί διεξοδική και υπεύθυνη εξέταση της νέας πρότασης».

Το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει την απελευθέρωση από τη Χαμάς των τελευταίων 30 από τους 58 εναπομείναντες Ισραηλινούς ομήρους μόλις τεθεί σε εφαρμογή μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Το Ισραήλ θα σταματήσει επίσης όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα, μόλις τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία.

Ο ισραηλινός στρατός θα αναδιατάξει τα στρατεύματά του κατά στάδια.

Η εκεχειρία των 60 ημερών, σύμφωνα με το σχέδιο, μπορεί να παραταθεί αν οι διαπραγματεύσεις για μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός της καθορισμένης περιόδου.

Πηγή: skai.gr

