Εκπρόσωπος του Γραφείου Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA), ανακοίνωσε ότι «η Γάζα είναι η πλέον υποσιτισμένη περιοχή του κόσμου», όπου το «100% του πληθυσμού απειλείται από τον λιμό».

«Είναι η μόνη οριοθετημένη ζώνη, χώρα ή οριοθετημένο έδαφος στο εσωτερικό μίας χώρας, όπου το σύνολο του πληθυσμού απειλείται από λιμό. Το 100% του πληθυσμού - σχεδόν 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι - απειλείται από λιμό», δήλωσε ο Γενς Λέρκε κατά την διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων στη Γενεύη, διαψεύδοντας την περί του αντιθέτου δήλωση των ισραηλινών αρχών.

Με το σταγονόμετρο η βοήθεια - 600 φορτηγά σε μία εβδομάδα όταν χρειάζονται τουλάχιστον 500 καθημερινά

Ο εκπρόσωπος εξήγησε λεπτομερώς τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο ΟΗΕ για να προωθήσει εντός του παλαιστινιακού θύλακα την ανθρωπιστική βοήθεια που το Ισραήλ έχει επιτρέψει την τελευταία εβδομάδα να εισέλθει με το σταγονόμετρο, έπειτα από καθολικό αποκλεισμό πολλών εβδομάδων που εφαρμόσθηκε μετά την επανάληψη της ισραηλινής επίθεσης.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, 900 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια έλαβαν άδεια εισόδου από το Ισραήλ από την μερική άρση του αποκλεισμού, αλλά προς το παρόν μόνο τα φορτία 600 φορτηγών είναι προσβάσιμα εντός της Γάζας.

Ακόμη λιγότερα έγινε δυνατόν να προωθηθούν εντός του θύλακα, εξαιτίας των βομβαρδισμών και της έλλειψης συνθηκών ασφαλείας.

Αυτός ο περιορισμένος αριθμός φορτηγών ισοδυναμεί με διανομή τροφίμων σταγόνα-σταγόνα μέσα σε έναν επιχειρησιακό βρόχο, σε συνθήκες που την καθιστούν μία από τις πλέον παρακωλυόμενες επιχειρήσεις παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, όχι μόνο σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά επίσης και στην πρόσφατη ιστορία, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο.

Σύμφωνα με την Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO), η Γάζα χρειάζεται περίπου 1.300 τόνους φαγητού σε καθημερινή βάση - τουλάχιστον 500 φορτηγά καθημερινά - προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες των κατοίκων της.

Το μέσο φορτηγό μεταφοράς προμηθειών έχει χωρητικότητα περίπου 25 τόνων – επομένως χρειάζονται 50 με 60 φορτηγά καθημερινά μόνο για τη μεταφορά τροφίμων.

Δεδομένου ότι πρέπει να εισάγονται επίσης καύσιμα, φάρμακα, προϊόντα υγιεινής, ακόμα και νερό, οι οργανώσεις του ΟΗΕ εκτιμούν πως χρειάζονται συνολικά τουλάχιστον 500 φορτηγά καθημερινά.

